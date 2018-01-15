Экс-советник Трампа расскажет о его связях с Россией

Кори Левандовски, который работал советником президента США Дональда Трампа во время его предвыборной кампании, рассказал американским журналистам, что решил пойти навстречу комитету по разведке конгресса США. Ранее конгрессмены обратились к нему с просьбой рассказать о том, что ему известно о российских связях Трампа.

Левандовски подчеркнул, что ему нечего скрывать и он не сталкивался, а также не сотрудничал ни с российским правительством, ни с какими-либо другими структурами России, желавшими повлиять на ход президентских выборов в США.

Правда, издание The Washington Post ранее сообщало: Левандовски не мог не знать о возможности связаться с российскими властями. По этим данным, Джордж Пападопулос, сотрудник избирательного штаба Трампа и подчиненный Левандовски, ставил своего начальника в известность о том, что есть россияне, заинтересованные в контакте с Трампом.

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Программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев ранее рассказывал «Газете.Ru» о деятельности Пападопулоса. Дело в том, что именно через РСМД американский политтехнолог пытался договориться о визите Трампа в Москву.

Левандовски сравнительно недолго работал предвыборным стратегом Трампа. В июне 2016 года его сместил с должности Пол Манафорт, которого также подозревают в сотрудничестве с российской стороной.

Манафорт уже дал показания ФБР, однако они касаются его работы на Украине для президентской кампании Виктора Яуковича и не имеют отношения к предполагаемым «русским связям» Трампа.

Несмотря на то что Левандовски, по собственным словам, нечего скрывать, его репутацию нельзя назвать безупречной. Американская певица Джой Вилла на прошлой неделе обвинила Левандовски в сексуальных домогательствах. По ее словам, политтехнолог шлепнул ее по ягодицам, когда они позировали для совместного фото в отеле Trump International Hotel в октябре прошлого года . Когда Вилла предупредила Левандовски, что обвинит его в харассменте, он начал смеяться над ней и еще раз повторил свой поступок, пишет Politico.

Параллельно с конгрессом, отдельное расследование возможного российского вмешательства в президентскую кампанию ведет и сенат США. В конце прошлой недели издание The New York Times опубликовало протокол показаний Гленна Симпсона, главы компании Fusion GPS. Она занималась поиском компромата на Трампа по заказу Национального демократического комитета.

Именно на Fusion GPS работал бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил, который создал досье на Трампа. В нем в частности создалась информация о его забавах с проститутками, когда он приезжал в Москву для поведения конкурса «Мисс Вселенная» в 2013 году.

Симпсон подчеркнул, что доверяет информации, собранной Стилом. В беседе с сенаторами, он назвал Стила одним из «ведущих специалистов по России» в британской внешней разведке МИ-6, которого знают и уважают многие люди в американских правительственных структурах. «У него было задание выяснить, что делал Трамп во время поездок в Россию», – добавил глава Fusion GPS.

Как рассказал Симпсон, узнав о компрометирующей информации на Трампа, Стил предложил Симпсону поделиться ей с ФБР. По собственным словам, Симпсон не особенно приветствовал эту идею, но и не возражал. Через свои контракты Стил вышел на ФБР и сообщил им об имеющихся у него открытиях.

Компромат о непристойной вечеринке Трампа в Москве уже вызвал громкий скандал, но быстро сошел на нет. Помимо целого ряда опровержений, никто не смог подтвердить правдивость компромата. Тогда же выяснилось, что сам Симпсон, распространивший эти сведения, и его компания фактически были «слугами двух господ».

Кроме сбора информации о Трампе, они также занимались поиском компромата на известного финансового инвестора Уильяма Браудера. Это дело не было связано с первым и велось по заказу российских клиентов компании Prevezon Holdings.

Российские клиенты хотели, чтобы Симпсон и его люди нашли информацию о Браудере, так как боролись против так называемого «акта Магнитского», который накладывал санкции против российских чиновников.

Симпсон рассказал, что кое-что о Браударе ему найти удалось. Как выяснилось, инвестор имел значительную недвижимость в США и скрывал ее от налоговых служб, хотя ранее эту информацию опровергал. Он также отказался ответить на ряд других вопросов юристов GPS Fusion.

«Уильям Браудер любит использовать прессу, но ему не нравится, когда кто-то свободно говорит о его делах и задает вопросы о его делах в России», — заявил Симпсон.

Рассказы о Браудере сенаторов интересовали мало. Они лишь настойчиво интересовались, «не накладывалось» ли одно расследование на другое. Симпсон точного ответа дать не смог.

Определённую связь между этими двумя делами отмечала американская пресса. Сотрудница российского клиента компании Prevezon Наталья Весельницкая встречалась с сыном Трампа, Дональдом Трампом-младшим. На встрече присутствовал и политический стратег Трампа Манафорт.

Когда Симпсона спросили об этой встрече, он рассказал, что узнал о ней только из прессы. Он был знаком с Весельницкой, однако та не говорила по-английски, а он — по русски. Они обменялись лишь дружескими любезностями, когда были за одним столом во время встречи с российскими клиентами, убеждал сенаторов глава Fusion GPS. «Она не выглядела как серьёзный игрок из мира Кремля», — говорил Симпсон.