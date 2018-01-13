Выборы президента: 70 человек на место

Центральная избирательная комиссия РФ в полночь 13 января завершила прием документов от кандидатов для выдвижения на предстоящих 18 марта выборах президента России, передает ФАН.

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В последний день выдвижения документы успели подать два кандидата — Олег Булаев, выдвинутый «Коммунистической партией социальной справедливости» и Ирина Волынец, выдвинутая «Народной партией России».

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что число желающих принять участие в выборах президента в 2018 году возросло до 70 человек. При этом отмечается, что подобное желание выразили представители 24 партий и 46 самовыдвиженцев, сообщает RT.

«Всего с 18 декабря по состоянию на сей момент в ЦИК поступили уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов в президенты, от 70 субъектов выдвижения: от 24 партий и 46 граждан, заявивших о своем самовыдвижении», — сказала глава ЦИК.

Президент России Владимир Путин заявил, что считает нормальным большое число кандидатов на президентских выборах. Об этом он заявил в ходе встречи с руководителями печатных СМИ и информационных агентств.

«Мне кажется, что это нормально и хорошо. Вот этот период предвыборный, он в известной степени общество всегда напрягает, потому что, к сожалению и часто, всякой пены много появляется», — сказал глава государства.

При этом президент отметил, что все должно вестись в рамках закона.

Днем ранее сообщалось, что избирательный штаб Владимира Путина собрал более 408 тыс. подписей при необходимых 300 тыс., необходимых для его регистрации на предстоящих выборах.

«По состоянию на утро 12 января собрано 408 349 подписей. Работа по сбору подписей пока не останавливается. Необходимо иметь определенный задел», — пояснил пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов, при этом, не уточнив сроки завершения сбора подписей.

ЦИК зарегистрировал 259 доверенных лиц Путина на предстоящих выборах.

В этот список, в частности, вошли Александр Масляков, Михаил Пиотровский, Маргарита Симоньян, Владимир Урин, Анатолий Кучерена, Сергей Когогин, Владимир Хотиненко, Николай Цискаридзе, Карен Шахназаров, Михаил Шмаков, Диана Гурцкая, Павел Гусев, Евгений Поддубный, Леонид Якубович, Денис Майданов и Лев Лещенко.

Вместе с тем, последний день подачи документов был отмечен и скандалом — лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его сопернику на выборах 2018 года Павлу Грудинину придется прокомментировать обнаружившиеся у него счета в зарубежных банках.

«У наших соперников обнаружены большие счета за границей. Так что придется, видимо, объяснения давать», – заявил парламентарий.

О том, что у кандидата в президенты России от КПРФ предпринимателя Павла Грудинина были счета в иностранных банках сообщили ранее в Центризбиркоме. По словам члена комиссии ЦИК Бориса Эбзеева, за несколько дней до окончания регистрации кандидатов бизнесмен внес изменения в сведения о себе.

Кандидат указал, что у него было пять счетов в австрийском банке, о которых он забыл сообщить ранее. При этом в ЦИК отметили, что на 12 января все счета были закрыты, а остаток на одном из них превысил 16 млн рублей.

Накануне глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия не собирается приглашать наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на президентские выборы в марте.

«Наблюдателей ПАСЕ приглашать не будем. Вопрос о наблюдателях сомнительно даже ставить на обсуждение», — сказал депутат.

Он пояснил такую позицию тем, что России уже на протяжении трех лет не дают принимать полноценного участия в работе структуры.

Сейчас формируются списки наблюдателей от других международных структур, в частности, от Парламентской ассамблеи и Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, а также от Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ.

В соответствии с законом о выборах президента России, приглашения иностранным наблюдателям могут направить действующий президент, Совфед, Госдума, правительство РФ и Центризбирком РФ. Наблюдателей могут приглашать после того, как официально назначен день проведения голосования.

Ранее российское посольство в США назвало неприемлемыми попытки Вашингтона повлиять на выборы президента России.

«Хотели бы остудить «горячие головы» в Америке: требования о допуске кого-либо к выборам в России и другие подобные лицемерные попытки оказать давление на российские власти неприемлемы и рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела нашего государства», — отмечало диппредставительство.

Также дипломаты выразили надежду, что американские власти «не станут чинить препятствий гражданам России, проживающим и пребывающим в США, в реализации их избирательного права».