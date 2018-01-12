США подготовили новые санкции для 50 россиян

Белый дом завершает подготовку «кремлевского доклада» для конгресса. В документ будет входить список из высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, приближенных к высшему руководству.

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Как утверждает издание «Коммерсант», список станет частью закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA). Этот документ — основа сегодняшней санкционной политики Соединенных Штатов.

Газета ссылается на источники в американских госорганах, не работающих непосредственно над документом, но причастных к реализации политики в отношении России.

По этим данным, в новый «черный список» могут войти более 50 россиян. Закон CAATSA требует, чтобы те же санкционные меры распространялись и на членов семей фигурантов. Это означает, что новый пакет санкций в общей сложности коснется примерно 300 российских граждан.

Конкретные имена пока что не сообщаются.

Ранее американский министр финансов Стивен Мнучин на брифинге в Белом доме подтверждал, что США работают над новыми санкциями против России. «Они будут объявлены в ближайшем будущем», — заявил Мнучин.

Тем временем в Демократической партии США опасаются, что Вашингтон не станет применять к россиянам чувствительных мер. Какие именно санкции ввести против тех или иных лиц или организаций, решает американский минфин при согласовании с госдепартаментов.

Ранее сенаторы-демократы опубликовали 200-страничный доклад об «асимметричных атаках» Кремля на демократию и их последствиях для США. Этот доклад — расширенный исторический очерк российской внешней и внутренней политики двух последних десятилетий. Он также включает в себя рекомендации по изменению курса Москвы при помощи всестороннего давления на РФ. В документе разработчики цитируют многие экспертные доклады, подготовленные американскими и европейскими исследовательскими центрами в последние годы, а также материалы западных СМИ.

Согласно докладу, демократы предлагают ужесточить санкции в отношении Кремля и продолжать усиливать давление на Россию, если она «не перестанет вмешиваться в дела других стран». Также авторы доклада настаивают на необходимости сбора и обнародования компрометирующей информации о Владимире Путине и людях из его окружения. Более того, демократы хотят, чтобы обзор «асимметричных атак» России на западные демократии публиковался ежегодно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал доклад американского сената. По его словам, содержащиеся в документе обвинения вредят не только двусторонним отношениям, но и самим США. «Потому что, когда это становится навязчивой идеей, это не создает комфортных условий для нормального развития и жизни», — сообщил Песков.

Закон «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA ) Дональд Трамп подписал 2 августа 2017 года. Документ был инициирован конгрессом в том числе как ответ на якобы имевшее место вмешательство российских властей в американские президентские выборы.

Владимир Путин 11 января на встрече с руководителями российских СМИ назвал «полной чушью и бредом» утверждения о вмешательстве Росси в выборы в США. «Никаких сговоров, никакого вмешательства с нашей стороны не было»,— заявил он. Путин добавил: «Если уж они сами везде свой нос суют, то они должны быть готовы к тому, что должны быть в состоянии отвечать на определенные вызовы».

При этом президент подчеркнул, что Москвы не собирается вмешиваться во внутренние дела США.

Несмотря на то что американские спецслужбы убеждены в стремлении Москвы нанести урон демократии США, Трамп не раз пытался отстраниться от этой риторики. Президент США критиковал закон CAATSA за то, что он ограничивает его пространство для маневров во внешней политике (в том числе и на российском направлении), однако по итогу все же подписал документ.

Согласно американскому закону, помимо России объектами санкций названы также Северная Корея и Иран. Положение документа обязывает администрацию не позднее 180 дней после принятия документа предоставить конгрессу список приближенных к Кремлю олигархов, бизнесменов и другой элиты. В нем также должны содержаться данные об их родственниках.

Помимо этого, американская администрация должна описать роль этих бизнесменов и олигархов в экономике России, а также предоставить информацию об объемах их зарубежной собственности.

«Кремлевский доклад», разработанный в рамках CAATSA и содержащий список высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов, которых можно считать приближенными к власти, Министерство финансов должно представить Конгрессу не позже чем 29 января 2018 года

25 декабря 2017 года бывший координатор санкционной политики госдепа США Дэниел Фрид в интервью журналистам заявил, что попадание в «черный список» не означает автоматическое введение санкций против этих людей, однако ставит их под такую угрозу.

«Я бы сказал так: американские и европейские банки могут счесть, что раз человек в списке, взаимодействие с ним связано с более высокими рисками», — сообщил эксперт.

Фрид призвал Вашингтон не стараться перевыполнить план. «Намного правильнее было бы составить более короткий, но сильный список «плохих парней». То есть людей, реально связанных с коррупцией, криминальной деятельностью или актами агрессии. Массовость тут не главное», — заявил экс-работник госдепа.

21 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что под санкциями США на тот момент находились 402 россиянина и почти 200 юридических лиц. За день до заявления Захаровой список пополнился еще пятью людьми, включая главу Чечни Рамзана Кадырова.

Представитель МИД РФ пообещала ответные меры против США. «Так мы делаем всегда, и когда мы так отвечаем, мы всегда подчеркиваем, что это не наш выбор», — заявила Захарова.