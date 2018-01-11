«Версия о взрыве на борту Ту-154 подтверждения не нашла»

Версия о взрыве, который якобы произошел на борту самолета Ту-154, разбившегося в 2010 году под Смоленском, проверялась Следственным комитетом РФ, однако подтверждения не нашла, сообщает СК России.

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«Версия о взрыве на борту самолета была проверена Следственным комитетом РФ в числе первоочередных, но своего подтверждения не нашла», — цитирует ТАСС сообщение СК. Вместе с тем Международный авиационный комитет по итогам собственного расследования пришел к аналогичному выводу.

10 января правительственная подкомиссия Польши, повторно расследующей крушение самолета Ту-154 президента Леха Качиньского, заявила о взрыве, который, по ее версии, мог произойти на борту президентского лайнера, что якобы и привело к авиакатастрофе.

Также стало известно, что пост главы правительственной подкомиссии займет бывший министр обороны Польши Антоний Мачеревич. О назначении Мачеревича сообщил в четверг, 11 января, польский информационный портал Niezalezna.

Ранее именно Мачеревич, будучи министром обороны Польши, инициировал создание подкомиссии для повторного расследования, отстаивая версию о взрыве на борту президентского самолета.

Однако позже в ходе кадровых перестановок, совершенных новым польским премьером Матеушем Моравецким, Антоний Мачеревич лишился своего министерского портфеля. Новым главой польского минобороны стал экс-глава министерства внутренних дел Польши Мариуш Блащак.

В российском Совете Федерации полагают, что заключение польской подкомиссии, «по существу», не имеет «никакого отношения» расследованию. Такую точку зрения в разговоре с RT высказал председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

«Происходящее сейчас в Польше носит характер внутриполитической борьбы. Нынешняя польская власть продолжает атаковать предыдущую. Поэтому принять эти выводы невозможно. Если какая-то новая информация появляется, то она должна передаваться в соответствующие рабочие группы», — подчеркнул сенатор.

Попытки политизировать трагедию, произошедшую с самолетом президента Польши, Косачев назвал «неэтичными и недопустимыми спекуляциями». «Все должно происходить в рамках компетентных и профессиональных следственных действий, абсолютно избавленных от политики. Выводы польской комиссии ничем, кроме политики, а точнее — политиканства, я назвать не могу», — подытожил глава комитета СФ.

14 декабря в ходе своей большой пресс-конференции президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о крушении самолета экс-президента Польши Леха Качиньского под Смоленском, назвал «несуразицей» слова о возможном взрыве в самолете.

«Мы устали от подобного блефа. Несут несуразицу. Я был премьером и не имел никакого отношения. Если на борту были взрывы, то не из Москвы же он вылетел. Из Варшавы! Вот у себя и ищите. Мы переживали вместе с вами. Не нужно ничего придумывать, если есть трагедия, надо относиться к этому как к трагедии. Нет, накручивают все. Зачем? Вы хотите осложнить российско-польские отношения?» — сказал Путин.

Российский лидер также призвал Польшу не портить взаимоотношения между двумя народами. «Переверните страницу, повзрослейте наконец! Цепляясь за эти проблемы, это все не идет на пользу Польше», — заявил он.

В середине осени 2017 года стало известно, что польская подкомиссия обнаружила запись взрыва на «черных ящиках» разбившегося самолета Ту-154. «Мы нашли в записи одного из регистраторов момент взрыва — он был идентифицирован. Мы занимаемся в настоящее время его анализом и исключением всякой возможности другой интерпретации этой электронной записи», — отметил тогда занимавший тогда пост главы польского Минобороны Антоний Мачеревич.

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил в ответ на это, что бортовой самописец мог зафиксировать взрыв при столкновении самолета с землей, и призвал Польшу предоставить подробности изучения данных с «черных ящиков».

В 2010 году президент Польши Лех Качиньский и еще 95 человек погибли в авиакатастрофе самолета Ту-154 при заходе на посадку возле аэродрома «Смоленск-северный».