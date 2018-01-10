«Какой избиратель — такой и штаб»

Кто возглавил штаб Путина

В среду, 10 января, действующий президент России Владимир Путин посетил свой предвыборный штаб. Сделал он это сразу после визита на Тверской вагоностроительный завод, гендиректор которого — Андрей Соколов — попросил у главы государства стать его доверенным лицом.

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В ходе визита политика в штаб стали известны фамилии его трех сопредседателей. Ими стали глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева, глава центра детской онкологии, гематологии и иммунологии имени Рогачева Александр Румянцев, а также генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин.

Это первый раз, когда у Путина не один сопредседатель штаба, а сразу несколько. Во время предвыборной гонки 2012 года эту роль единолично взял на себя известный режиссер Станислав Говорухин.

Впрочем, тогда реальное управление кампанией осуществлялось из администрации президента. Источники «Газеты.Ru» уверены, что так будет и в этот раз.

Политолог Аббас Галлямов считает, что наличие нескольких сопредседателей подтверждает то, что реальное управление кампанией будет осуществляться другими людьми. «Реально работающий штаб не терпит демократии. Он должен быть централизованным», — уверен Галлямов.

По его словам, предвыборная кампания — это во многом «вкусовщина»: кому-то нравится один лозунг, кому-то — другой, и договориться невозможно.

АП и кампания

Политконсультант Леонид Давыдов считает, что реальным центром управления, как всегда, будет администрация президента.

«Это, в общем, абсолютно нормально. Ничего необычного здесь нет совсем», — считает эксперт.

По его словам, это мировая практика — если в президенты баллотируется действующий лидер, то его кампанией так или иначе занимаются его сотрудники, находящиеся в отпуске или в отставке.

По словам осведомленного источника, близкого к Кремлю, в администрации президента были планы, что ряд сотрудников как раз и отправится в отпуск, чтобы работать в штабе. «По сути, для сотрудников АП нет никакой разницы, их функционал не изменится от того, что им надо будет передислоцироваться в Гостиный двор», — считает собеседник «Газеты.Ru». Наличие таких людей в штабе подтверждает и другой осведомленный источник, знакомый с происходящим внутри штаба.

Напомним, что изначально в СМИ фигурировали предположения, что главой штаба станет либо первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, либо сам глава АП Антон Вайно. Однако позже Путин заявил, что определенные споры по этому поводу в Кремле действительно идут, а он бы все-таки хотел видеть на этой должности кого-то известного. В итоге сопредседателей штаба стало целых три.

Что касается основных кураторов кампании, то собеседники «Газеты.Ru» уверенно называют все тех же двух чиновников — Сергея Кириенко и Антона Вайно.

Говоря о Вайно, сразу три источника «Газеты.Ru», близких к Кремлю, уверены, что он не останется в стороне от кампании. Этот вывод делается на основе того, что чиновник сам гораздо активнее своего предшественника во внутренней политике. «Можно точно сказать, что сейчас руководитель администрации будет гораздо влиятельнеее в ходе кампании, чем это было последний раз», — объясняет один из собеседников.

Роль сопредседателей

Политолог Вячеслав Смирнов делает вывод, что конфигурация управления кампанией не изменилась: «Выборы — вообще нелинейная система. Руководители штаба — это спикеры общественного мнения, витрина. А работают тихие незаметные профессионалы. Кто-то будет просто на контракте, кто-то безвозмездно».

Имиджевые составляющие сопредседателей он оценивает положительно.

«Простые талантливые люди. Не чиновники и не звезды экранов. Какой избиратель — такой и штаб. А иной врач способнее и мудрее десятка министров будет», — подчеркивает Смирнов.

По мнению Галлямова, роль сопредседателей — показать, что вот с такими «светлыми» и «свежими» людьми Путин и идет в будущее.

Впрочем, один из источников «Газеты.Ru», близких к Кремлю, указывает на то, что Вайно оказывал большое внимание центру «Сириус». Поэтому, по его мнению, назначение Шмелевой показательно.