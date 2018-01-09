Трамп идет на допрос

Спецпрокурор США по расследованию якобы вмешательства России в президентские выборы США в 2016 году Роберт Мюллер намерен допросить действующего главу Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

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По информации источников издания, Мюллер предупредил о своих намерениях адвокатов Трампа Джона Дауда и Джека Секулов в ходе личной встречи, которая состоялась в конце декабря. Юристы американского президента, по данным WP, всячески стремятся избежать допроса. Дауд и Секулов обсуждают с Мюллером возможность дачи показаний Трампом в письменном виде, а также требуют от спецпрокурора доказательств, что следствие не сможет получить необходимую информацию без проведения допроса.

Тем не менее, пишет газета, допрос президента США может состояться уже «в ближайшие недели».

По мнению источников The Washington Post, дать согласие принять участие в допросе было бы «выгодно» для Трампа, поскольку только так он сможет доказать отсутствие связей с Москвой во время президентской кампании.

Официально информацию издания никто не подтверждает. В Белом доме, в частности, заявили, что «не комментируют связи с офисом спецпрокурора из уважения к нему и проводимому им расследованию». С таким заявлением выступил официальный юрист администрации Трампа Тай Кобб. Он также подчеркнул, что «Белый дом продолжает полную кооперацию с офисом спецпрокурора для того, чтобы выработать решение как можно раньше». Дауд и Секулов информацию о готовящемся допросе отказались комментировать вовсе.

Тем не менее, конфликт между адвокатами Трампа и офисом Мюллера скорее всего действительно существует.

В декабре представители защиты президента США в письме к комитетам палаты представителей и сената обвинили специального прокурора Роберта Мюллера в незаконном получении документов.

По словам адвокатов главы государства, речь идет о документации правительственного управления служб общего назначения в ноябре 2016 — январе 2017 года. Адвокат организации Trump For America Кори Лангхофер выразил уверенность, что при передаче документов Мюллеру был нарушен закон, так как управление не имело права предоставлять их.

Еще одна утечка касательно «дела о российском вмешательстве» недавно появилась в Accociated Press. Источники агентства утверждают, что Трамп через адвоката Белого дома просил генпрокурора США Джеффа Сешнса, чтобы тот не отказывался от расследования предполагаемых связей между Россией и командой Трампа.

По словам источника, разговор между адвокатом Доном Макганом и Сешнсом состоялся «по поручению президента» незадолго до того, как генпрокурор США объявил об отстранении от расследования по «вмешательству России в президентские выборы США».

Издание отмечает, что об этом эпизоде известно спецпрокурору Роберту Мюллеру и его команде, и это «вероятно, представляет для них интерес, так как они полагают, что действия Трампа в качестве президента, в том числе увольнение Джеймса Коми с поста директора ФБР, являются попытками помешать расследованию по «делу о России».

Также, в конце декабря благодаря The New York Times стало известно о настоящих причинах начала расследования. Виновником скандального дела стал бывший советник штаба Трампа Джордж Пападопулос.

Советник Трампа в мае 2016 года в баре, будучи выпившим, рассказал австралийскому дипломату, что «у русских есть компромат» на противника Трампа Хиллари Клинтон.

Эта информация позже попала в распоряжение ФБР, что и послужило поводом для начала расследования, которое при этом обходится США в значительную сумму. По данным Минюста США на декабрь 2017 года, общая сумма расходов на расследование предполагаемых связей между Россией и предвыборным штабом Трампа составила около $7 млн. При этом около $3,5 млн потратил сам Минюст, а офис спецпрокурора по «российскому вмешательству» Роберта Мюллера — еще примерно $3,2 млн.