«США будут работать против русских»

Помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер обвинил Россию во «вмешательстве» в предстоящие президентские выборы в Мексике, сообщает RT.

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«Что касается России, нас все больше беспокоит проведение запутанных кампаний по подрывной деятельности, дезинформации и пропаганде, а также применение в них киберинструментов», — заявил военный.

По его словам, Россия участвует в кампании по дезинформации избирателей в Мексике. Также он указал в качестве примера «российского вмешательства» референдум о независимости Каталонии, который состоялся в октябре 2017 года, передает ФАН.

Также в понедельник 8 января похожее заявление сделал и директор Центрального разведывательного управления США Майкл Помпео. Он сказал, что Россия и «другие противники» продолжают вмешиваться в американский избирательный процесс.

Глава спецслужбы признался, что испытывает опасения, что Москва постарается и в будущем влиять на политическую ситуацию в Соединенных Штатах.

При этом силовик выразил уверенность в том, что российская сторона предпринимала попытки вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году. Более того, он заявил, что «внешнее воздействие» продолжалось несколько десятилетий.

«Это делалось десятилетиями. Я по-прежнему обеспокоен не только из-за россиян, но и из-за других попыток. У нас много противников, которые хотят подорвать западную демократию. Мы будем работать против русских и всех, кто угрожает результатам выборов», — заверил глава ЦРУ.

Двумя днями ранее член комитета по разведке Крис Стюарт присоединился к списку членов Республиканской партии, которые призвали генпрокурора США Джеффа Сешнса покинуть пост в связи с делом о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США. По его словам, Сешнс больше не способен далее вести расследование.

В конце декабря прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров в шутку рассказал, в политику каких стран Москва вмешалась в 2017 году и какие «задачи» еще предстоит выполнить.

«Вы не все перечислили, что мы в этом году сотворили. Швеция, Дания, Черногория, Македония, Австрия… Пришлось трудиться. Из-за этого у нас не доходили руки до других вещей, которые не менее важны. Например, как культурные связи с Японией развивать…

Пока императора японского снять не получается. Мы все делали, чтобы это было поскорее, но два года он выпросил. Но надеемся!» — отметил Лавров.

В тот же день МИД России вручил послу США в Москве Джону Хантсману документ, в котором предлагается гарантировать невмешательство стран в дела друг друга. Об этом сообщала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она сообщила, что записка была передана 21 декабря. В ней говорилось об «относительно давних и системных устремлений Вашингтона воздействовать на происходящее в РФ в своих интересах».

«В ней также снова подтверждена готовность к обмену письмами или иными формами гарантий взаимного невмешательства в избирательные и прочие внутриполитические процессы. Соответственно, дело за американской стороной», — сказала Захарова.

Тогда же стало известно, что расследование ФБР по вопросу «российского вмешательства» в выборы началось из-за бывшего советника штаба президента США Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса, писало американское издание The New York Times.

Отмечалось, что он в ходе разговора с австралийским дипломатом в мае 2016 года рассказал об имевшихся у российских властей сведениях, которые могут навредить экс-кандидату в президенты США Хиллари Клинтон. По данным издания, встреча проходила в баре.

За несколько дней до этого Лавров рассказывал, что в российские выборы постоянно вмешиваются, в том числе и США.

«В наши выборы вмешиваются постоянно, президент неоднократно приводил конкретные примеры. И американское посольство этим занимается, в том числе путем участия своих дипломатов в митингах оппозиционных партий, в том числе и несистемных», — указывал дипломат.

При этом по его словам, исход выборов «решать будет российский народ», а «не какие-то наши зарубежные партнеры».