ЦИК принял документы Путина

Президент России Владимир Путин лично прибыл в Центральную избирательную комиссию (ЦИК), чтобы передать документы для выдвижения на президентских выборах в марте 2018 года.

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«Документы приняты. Спасибо. Успехов в новом году», — сказал президенту член Центризбиркома Александр Клюкин. В ЦИК отметили, что проверка документов займет не больше пяти дней. Для этого Избирком направит 14 запросов в 12 ведомств.

В соответствии с требованиями ЦИК, глава государства должен был представить ходатайство о регистрации инициативной группы, заявление о согласии баллотироваться, документы, подтверждающие биографические данные, а также сведения о доходах, расходах, счетах, вкладах и ценных бумагах.

Накануне Владимира Путина официально выдвинули кандидатом в президенты на предстоящих в выборах — самовыдвижение действующего президента России поддержала инициативная группа избирателей.

Заседание группы состоялось во вторник, 26 декабря, в 57-м павильоне ВДНХ.

В соответствии с российским законодательством, для поддержки самовыдвиженца должна быть создана группа избирателей в количестве не менее 500 граждан Российской Федерации. На выставке «Россия — моя история», где проходила встреча группы, собралось 668 человек.

В заседании, в частности, участвовали 27 членов Совета Федерации, 105 депутатов Госдумы от «Единой России», девять депутатов от «Справедливой России», а также депутат от партии «Родина» и парламентарий от «Гражданской платформы».

Кроме того, на собрании группы избирателей присутствовали многочисленные деятели российской культуры. Среди них были ректор Академии русского балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе, режиссер Владимир Хотиненко, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, худрук Московского губернского театра Сергей Безруков, актер Михаил Боярский, певица Полина Гагарина, модельер Валентин Юдашкин, продюсер Иосиф Пригожин и директор Музея Победы Александр Школьник.

По итогам заседания руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, возглавившая инициативную группу, сообщила, что решение о выдвижении Владимира Путина было принято единогласно.

Сам Путин не смог посетить собрание выдвинувшей его инициативной группы. Еще 20 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, что участвовать в заседании Путин не сможет ввиду «достаточно загруженного рабочего графика». Песков также отметил, что личное присутствие Путина на собрании инициативной группы не является необходимым условием.

6 декабря Владимир Путин сделал долгожданное объявление о своем намерении баллотироваться на выборах в марте 2018 года.

Об этом он сообщил во время своего выступления перед работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде на концерте, посвященном 85-летию Горьковского автозавода.

В ходе Большой пресс-конференции 14 декабря российский президент также сообщил о способе своего выдвижения на предстоящих президентских выборах — как оказалось, в 2018 году Путин пойдет на выборы не в качестве кандидата от какой-либо политической партии, а самовыдвиженцем.

Кандидатуру Путина уже поддержала партия «Справедливая Россия». На съезде партии 26 декабря было решено, что СР не станет выдвигать кандидата на президентских выборах, а поддержит кандидатуру действующего президента.

«Мы трезво смотрим на вещи и уважаем своих избирателей, поэтому давайте скажем честно и открыто, что мы не собираемся разыгрывать перед ними спектакль с заранее известным финалом, мы не собираемся участвовать в забеге фейковых кандидатов, бьющихся за второе место с 5% голосов», — объяснил решение съезда лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Он отметил, что, поддержав кандидатуру Путина, партия хочет показать своим избирателям, что сейчас на российской политической арене нет достойной альтернативы нынешнему президенту. «Мы считаем его лучшим кандидатом на этот пост», — заключил Миронов.

Помимо Путина, документы в ЦИК уже подали лидер партии «Женский диалог» Елена Семерикова, председатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, бизнес-омбудсмен и лидер «Партии Роста» Борис Титов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

КПРФ выдвинула беспартийного директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина, «Альянс зеленых» — Эльвиру Агурбаш, монархическая партия Российской Федерации — своего лидера Антона Бакова, «Партия социальной защиты» — Михаила Козлова, «Партия добрых дел» — Екатерину Гордон.

Трем кандидатам было отказано в голосовании: журналисту Олегу Лурье, блогеру Алексею Навальному и бизнесмену Сергею Полонскому.