Как Путина в президенты выдвигали

Инициативная группа избирателей собралась во вторник, 26 декабря, в 57-м павильоне ВДНХ, чтобы поддержать самовыдвижение действующего президента России Владимира Путина в качестве кандидата на пост главы государства.

По законодательству РФ, для поддержки самовыдвиженца должна быть создана группа избирателей в количестве не менее 500 граждан Российской Федерации. На выставке «Россия — моя история», где проходила встреча группы, собралось 668 человек.

Высокопоставленный источник в организационном комитете инициативной группы рассказал «Газете.Ru», что в заседании участвовали 27 членов Совета Федерации, 105 депутатов Госдумы от «Единой России», девять депутатов от «Справедливой России», а также один депутат от партии «Родина» и один парламентарий — от «Гражданской платформы».

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Кроме членов двух палат парламента РФ, в инициативную группу вошли 99 депутатов от региональных заксобраний, 55 лидеров общественного мнения творческих профессий из Москвы, 155 — из регионов России — в их числе врачи, бизнесмены, деятели образования и науки.

Кроме того, как сообщил источник, в заседании инициативной группы в поддержку Путина приняли участие делегаты от Общероссийского народного фронта — 52 члена из Москвы, 72 — из регионов. Наконец, семь человек из организованной хоккеистом Александром Овечкиным Putin Team также вошли в состав группы.

Заседание длилось около получаса, в ходе которого участники группы высказывались в поддержку Путина. Первым выступил академик РАН Павел Логачев, отметивший, что уже сейчас грядущим поколениям достаются в наследство «глубокая духовность, сильные наука, армия, флот и экономика».

Логачев признал, что «не все из этого находится в идеальном состоянии», но подчеркнул — президентство Путина оставило «то, что есть что передавать и есть что укреплять». Командир атомного подводного крейсера Сергей Новохатский вспомнил увиденную им на флоте «апатию» и бедственное положение семьи в 1990-х годах, которые удалось искоренить в ходе сроков управления страной Путиным.

Подводник подчеркнул, что флот поддерживает внешнеполитический курс Российской Федерации, и призвал выдвинуть в кандидаты Путина как верховного главнокомандующего.

Глава высшего совета «Единой России» Борис Грызлов заявил в ходе собрания, что решение Путина идти самовыдвиженцем — верный шаг, поскольку так фигура президента привлекает его сторонников из других партий и обычно не участвующих в политической жизни граждан РФ.

Так, кандидатуру Путина поддержали лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов, руководитель движения «Волонтеры победы» Ольга Амельченкова.

На собрании группы избирателей были и многочисленные деятели российской культуры — ректор Академии русского балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе, кинорежиссер Владимир Хотиненко, худрук Малого театра Юрий Соломин, худрук Московского губернского театра Сергей Безруков, актер Михаил Боярский (в ходе заседания его поздравили с 68-м днем рождения), певица Полина Гагарина, модельер Валентин Юдашкин, продюсер Иосиф Пригожин и директор Музея Победы Александр Школьник.

Генеральный директор Большого театра Владимир Урин заявил, что Путин «интересуется вопросами культуры, теми проблемами, которые стоят за ней — и когда он [президент] видит реальные проблемы, всегда принимает решения, дает возможности решения».

Также, по словам источника «Газеты.Ru», некоторые из лидеров общественного мнения, присутствовавших на заседании, смогут стать доверенными лицами президента, но такая опция будет закрыта для сенаторов и депутатов.

После проведения собрания группы избирателей кандидат самостоятельно не позднее 7 января должен будет лично обратиться в Центральную избирательную комиссию, предоставив ходатайство о регистрации группы и необходимый для участия в предвыборной гонке пакет документов.

Владимир Путин в процедуре выдвижения себя на выборы не принимал участия. Он дал согласие выдвинуться от группы своих избирателей режиссеру Станиславу Говорухину, возглавлявшему штаб Путина на выборах в 2012 году. При этом самого Говорухина на собрании также не было — по состоянию здоровья.

Еще в понедельник, 25 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил о том, что Путин на заседание группы избирателей не приедет — у президента «достаточно загруженный график», а по закону его участие в мероприятии такого рода не требуется.

В день собрания инициативной группы Путин посетил заседание правительства РФ, провел неформальную встречу с лидерами стран СНГ в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево и встретился с детьми на общероссийской новогодней елке в Кремле.

Документы в ЦИК уже подали лидер партии «Женский диалог» Елена Семерикова, председатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, бизнес-омбудсмен и лидер «Партии Роста» Борис Титов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

КПРФ выдвинула беспартийного директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина, «Альянс зеленых» — Эльвиру Агурбаш, монархическая партия Российской Федерации — своего лидера Антона Бакова, «Партия социальной защиты» — Михаила Козлова, «Партия добрых дел» — Екатерину Гордон.

Трем кандидатам было отказано в голосовании: журналисту Олегу Лурье и блогеру Алексею Навальному (обоим — из-за непогашенной судимости) и бизнесмену Сергею Полонскому (из-за ошибок в документах). Последний может повторно подать документы на регистрацию после устранения найденных ЦИКом ошибок.