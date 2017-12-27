«Заявление Госдепа — вмешательство во внутренние дела России»

В Евросоюзе выразили сомнение в «политическом плюрализме» предстоящих в марте 2018 года выборов президента России. С таким заявлением выступила Европейская служдба внешних дел (ЕСВД), комментируя недопуск оппозиционного блогера Алексея Навального к участию в избирательной гонке.

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«Решение российской Центральной избирательной комиссии, постановившей, что оппозиционер Алексей Навальный не может участвовать в выборах президента в 2018 году из-за мнимых прошлых приговоров суда, заставляет серьезно сомневаться в политическом плюрализме в России и перспективах проведения демократических выборов в следующем году», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ЕСВД.

Ранее, 25 декабря, ЦИК РФ провел заседание, на котором постановил отказать Навальному в регистрации в качестве кандидата на пост президента РФ на выборах 2018 года. Причиной подобного решения стало наличие у блогера непогашенной судимости. Согласно российскому законодательству, гражданин РФ не имеет права быть избранным президентом, если он был осужден к лишению свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, или же если на момент для голосования имеет непогашенную судимость.

При этом в ЕСВД утверждают, что Навальный, приговоренный по обвинению в растрате, был «оценен Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) как лишенный права на справедливое разбирательство в 2013 году по аналогичным обвинениям».

Решение российского суда ЕСВД расценивает как политически мотивированное. «Мы ожидаем от российских властей обеспечения равных возможностей для всех кандидатов в президенты», — говорится в сообщении службы.

Также ЕСВД призвала РФ пригласить Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) в качестве наблюдателя на выборах. «ЕС будет основываться в своей оценке процесса выборов на их изысканиях, как и делал в прошлом», — говорится в заявлении.

Против решения российского ЦИК выступили и в США. 26 декабря представитель американского Госдепартамента Клэй Ноэл сообщил ТАСС, что американское внешнеполитическое ведомство «выражает обеспокоенность» в связи с отказом от регистрации Навального в качестве участника президентских выборов 2018 года.

«Мы продолжаем выражать обеспокоенность в связи с существующим применением строгих мер со стороны российского правительства по отношению к независимым голосам — от журналистов до активистов гражданского общества и оппозиционных политиков», — заявил Ноэл.

Также Вашингтон призвал Москву «провести честные выборы, которые окажутся прозрачными, справедливыми и свободными» и потребовал гарантировать «свободное выражение воли народа в соответствии с международными обязательствами в области прав человека».

Представитель МИД России Мария Захарова обвинила Госдеп США в «прямом вмешательстве» в российский электоральный процесс. «Это заявление Госдепа, которое, уверена, не станет единичным, — прямое вмешательство как в процесс выборов, так и внутренние дела государства», — уверена она.

Захарова написала в своем фейсбуке, что самое смешное в этой ситуации — это то, что Москву в «суровости мер» и нарушении прав человека обвиняют

«те же люди, которые только что упаковали RT и Sputnik в обертку иноагентов, травят российские СМИ по всему миру и вкладывают огромные деньги в «противодействие российской пропаганде».

Решение ЦИК РФ не допускать Навального к участию в выборам связано с судимостью по деле о растрате. 8 февраля 2017 года в соответствии с приговором Ленинского районного суда города Кирова Алексей Навальный был осужден по ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ — соучастие в преступлении и организация растраты чужого имущества. Навальный получил пять лет лишения свободы условно.

Один из членов Центризбиркома, Борис Эбзеев, заявил, что в случае с Навальным комиссия руководствуется решением российского суда — пока он не отменит приговор на основании решения ЕСПЧ, ЦИК по закону обязан соблюдать решение суда РФ.

В регистрации было отказано не одному Навальному. Так, ЦИК отказался регистрировать в качестве кандидатов бизнесмена Сергея Полонского (из-за ошибок в документах) и журналиста Олегу Лурье (имеется непогашенная судимость).

Документы в ЦИК также подали лидер партии «Женский диалог» Елена Семерикова, председатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, председатель партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин, бизнес-омбудсмен и лидер «Партии Роста» Борис Титов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

КПРФ выдвинула беспартийного директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина, «Альянс зеленых» — Эльвиру Агурбаш, монархическая партия Российской Федерации – своего лидера Антона Бакова, «Партия социальной защиты» — Михаила Козлова, «Партия добрых дел» — Екатерину Гордон.

Действующий президент России Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец, его кандидатуру поддержали «Единая Россия» и «Справедливая Россия».