Группа Путина: как выдвигали основного кандидата

Собравшаяся 26 декабря в Москве инициативная группа выдвинула Владимира Путина в качестве независимого кандидата в президенты РФ на предстоящих в марте будущего года выборах. Все 688 представителей единогласно поддержали это решение. Ни одного воздержавшегося, ни одного проголосовавшего против. Впрочем, другого ожидать было сложно — все присутствующие знали, на какое мероприятие идут, и ожидать сюрпризов не приходилось.

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Само заседание группы проходило в павильоне 57 на ВДНХ. Там сейчас проходит выставка «Россия — моя история», посвященная семье Романовых. Внутри павильона была установлена импровизированная сцена в синих тонах. Баннер над ней гласил: «Сильный Президент — Сильная Россия».

Среди присутствоваших на сцене были заметны секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, руководитель ОНФ Алексей Анисимов, руководитель движения «Волонтеры победы» Ольга Амельченкова. Ранее сопредседатель ОНФ Ольга Тимофеева говорила «Газете.Ru», что основная нагрузка по формированию инициативной группы лежит именно на этих трех организациях.

Как рассказал «Газете.Ru» высокопоставленный источник в оргкомитете инициативной группы, в заседании приняли участие 27 сенаторов, 105 депутатов от «Единой России», 9 — от «Справедливой России», по одному парламентарию от «Родины» и «Гражданской платформы», 99 депутатов региональных заксобраний. Знаменитости тоже исчислялись десятками — присутствовали 55 московских лидеров общественного мнения разных профессий (певцы, художники) и 155 ЛОМов из регионов, среди которых были предприниматели, врачи, деятели искусства. Народный фронт был представлен 52 членами из Москвы (включая ряд депутатов) и 72 представителями из регионов. В инициативную группу также вошли семь человек из Putin Team.

В кулуарах мероприятия можно было заметить председателя Высшего совета ЕР Бориса Грызлова, детского врача Леонида Рошаля, кинорежиссера Карена Шахназарова, бойца смешанных единоборств Федор Емельяненко, а также актера Михаила Боярского — его в ходе заседания поздравили с днем рождения.

В своеобразном президиуме сидела руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева, которая и вела заседание.

Еще одна группа участников расположилась напротив сцены на специально расставленных стульях. Третья — заняла сиденья самого павильона. Впрочем, на всех сидячих мест не хватило. И некоторые политические деятели, в том числе и депутаты, расположились прямо на ступеньках.

Само заседание группы продлилось сравнительно недолго, порядка получаса. Большая часть времени была отведена на выступления в поддержку действующего президента.

Первым выступил академик РАН Павел Логачев. Он заявил, что уже сейчас последующим поколениям достаются в наследство глубокая духовность, сильные наука, армия, флот и экономика. Признав, что не все перечисленное находится в «идеальном состоянии», он отметил и заслуги Путина: «Есть что передавать и есть что укреплять». Логачев не обошелся без воспоминаний о непростых для науки 90-х.

В этом он оказался не одинок. Командир атомного подводного крейсера Сергей Новохатский вспомнил, что, придя на службу, увидел на флоте «апатию», а его семья оказалась за чертой бедности. Он заявил, что корабли поддерживают внешнеполитический курс страны, и призвал выдвинуть в кандидаты Путина как верховного главнокомандующего.

«Это мой кандидат», — поддержала его главврач поликлиники №1 Кировского клинико-диагностического центра Софья Войтко, поставив в заслугу президенту его внимание к «первичному звену» медицины.

Олимпийская чемпионка Софья Великая заявила, что Путин поддерживает спорт, а спортсмены в ответ — его. Далее пианист Денис Мацуев заявил, что Путин заботится о молодых талантах и в его сфере.

Последней выступала Ольга Амельченкова «Помню, как мы вместе с президентом шли в шествии «Бессмертного полка», — пустилась она в воспоминания, после чего добавила, что вместе со своими единомышленниками рассчитывает с президентом открыть новую страницу истории страны. Последовало голосование, после которого все участники действа стремительно покинули площадку.

Осведомленный источник «Газеты.Ru», близкий к Кремлю, считает, что некоторые из присутствовавших на заседании инициативной группы смогут впоследствии стать доверенными лицами Путина. Однако эта опция будет закрыта для депутатов Госдумы и сенаторов. По данным источника, им этого не позволяет статус. Присутствующие на заседании не смогли рассказать «Газете.Ru», когда документы с заседания группы будут поданы в ЦИК. Амельченкова уточнила, что все зависит от работы юристов.

По словам источника «Газеты.Ru», как только группа будет зарегистрирована, можно будет говорить о начале организации штабов. Однако вопрос о том, кто будет главой штаба, пока остается открытым. Ранее Путин заявлял, что хотел бы видеть на этой позиции известного человека.

Осведомленный источник «Газеты.Ru», знакомый с ситуацией, заявил, что на эту должность может претендовать Ольга Амельченкова. Еще один источник «Газеты.Ru», близкий к Кремлю, соглашается, что это выглядело бы логично. Однако никто однозначно не подтверждает и не опровергает эту информацию. «Ольга — хорошая женщина», — выразил мнение о ней еще один собеседник во внутриполитическом блоке администрации президента.