Игра полпредов: что стоит за перестановками Путина

Несмотря на то, что ранее источники в Кремле утверждали, что больше замен в губернаторском корпусе в этом году не будет, в понедельник одна ротация все-таки произошла. Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев сменил свой пост на должность полпреда президента в Центральном федеральном округе. Его место пока в качестве временно исполняющего обязанности главы региона занял Александр Гусев.

Последнему 54 года и ранее он занимал пост главы городского округа Воронеж. Выборы на должность ему предстоят в сентябре следующего года. До того, как возглавить городской округ, Гусев успел поработать и в правительстве Воронежской области с 2009 по 2013 год. Сначала он был зампредом правительства региона, а потом и первым зампредом. В этих должностях чиновник курировал сферы промышленности, транспорта и связи субъектов РФ. По словам источников «Газеты.Ru» Гусев — на 100% человек «гордеевской команды».

Алексей Никольский/РИА «Новости» Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев

Сам Алексей Гордеев возглавлял Воронежскую область с 2009 года, то есть еще со времен президентства Дмитрия Медведева. В 2014 году он прошел прямые выборы, на которых победил с результатом в 89%.

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С учетом такого опыта руководства регионом и проведения избирательных кампаний, повышение до уровня полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе выглядит вполне логичным. Интересно, что и его предшественник на этом посту Александр Беглов уходит не на пенсию, а полпредом в Северо-западный федеральный округ.

Беглов успел побывать временно исполняющим обязанности главы Санкт-Петербурга в 2003 году. Впрочем, на этой должности он провел всего три месяца между отставкой губернатора Владимира Яковлева и победой на выборах Валентины Матвиенко. В этой должности политик проработала до 2011 года, а потом стала спикером Совета Федерации.

Источник «Газеты.Ru», близкий к Кремлю, связывает переход Беглова с возможной интригой вокруг будущего главы Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, которого с завидной регулярностью прочат в отставку. Последний раз «Дождь» сообщал, что Полтавченко совершенно точно не пойдет на будущие выборы губернатора Северной столицы в 2018 году. По словам источника, это вовсе не значит, что место Полтавченко займет Беглов. Речь идет о некой общей расстановке сил в регионе.

Алексей Никольский/РИА «Новости» Александр Беглов

Напомним, что нынешний глава Санкт-Петербурга Полтавченко последнее время потерпел некоторый имиджевый урон в связи скандалом вокруг Исаакиевского собора. Длительное время продолжается разговор, что историческое здание должно быть передано в собственность Русской православной церкви. Возможность такого исхода вызвала бурную реакцию в российском обществе. Многие общественные и политические деятели выступили категорически против этого решения. Ранее источник в Кремле утверждал, что это решение питерских властей не было согласовано с президентом РФ.

До сегодняшнего дня полпредом президента в СЗФО был Николай Цуканов. На этой должности он провел сравнительно немного времени, назначен на нее он был в июле 2016 года.

До этого политик занимал пост главы Калининградской области. Уступить эту позицию ему пришлось «молодому технократу» Антону Алиханову. Источник «Газеты.Ru», близкий к Кремлю, утверждал, что Алиханову было непросто работать с Цукановым в качестве полпреда. Это подтверждает и источник «Газеты.Ru» в регионе. По словам собеседника «Газеты.Ru», близкого к Кремлю, в какой-то момент на конфликт даже обратили внимание из центра.

Впрочем, Цуканов также должен возглавить новый фронт работ. Теперь он займет только что учрежденную должность помощника президента РФ по вопросам местного самоуправления.

Михаил Климентьев/РИА «Новости» Николай Цуканов

Политолог Константин Калачев считает, что вся сегодняшняя ротация говорит именно о внимании президента к проблемам местного самоуправления.

«Назначение Гусева отражает преемственность по отношению к Гордееву и демонстрирует, что муниципальное управление — хорошая стартовая площадка, — пояснил эксперт «Газете.Ru». — Муниципальный уровень власти максимально близок к людям, к их реальным заботам, а значит, диалог, стремление получить обратную связь обязаны быть приоритетом в работе местной власти. Путин считает местное самоуправление хорошей школой и трамплином для кадрового скачка».

Калачев вспоминает слова президента РФ, сказанные в 2012 году:

«Местное самоуправление — это школа ответственности граждан. В то же время это — «профессионально-политическое училище», которое формирует ключевые компетенции начинающего политика: способность договариваться с разными социальными и профессиональными группами, понятно доносить свои идеи до людей, защищать права и интересы своих избирателей.

Считаю, что «профессиональную закалку» политики и государственные администраторы должны получать именно в системе местного самоуправления».

Напомним, что в марте следующего года состоятся выборы президента РФ. Перестановки в регионах могут быть связаны и с подготовкой к этому событи. Известно, что в Кремле вынашивают планы показать лучший результат Владимира Путина на выборах, что означает и высокий процент голосования за него, и высокую явку. Действующий президент пойдет на эти выборы в качестве самовыдвиженца.