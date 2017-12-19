39 друзей президента: кто выдвинет Путина

Владимир Путин посетил регулярное мероприятие «Форум действий» Общероссийского народного фронта, где выступил с 10-минутной речью.

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В кулуарах ее уже успели окрестить первым программным заявлением вероятного основного кандидата на предстоящих в марте президентских выборах. Фактически это было его первое публичное выступление в кандидатском статусе, посвященное внутренним проблемам страны. Хотя формально выдвижения еще не было, но свои намерения политик уже озвучил и даже уточнил, что участвовать будет в качестве самовыдвиженца.

Напомним, что ОНФ создавался как гражданское президентское движение, а курирует его внутриполитический блок администрации президента. Одной из интриг последнего года стали разговоры о том, в какой именно мере фронт будет использоваться в рамках президентской кампании.

Путин традиционно не пропускает масштабные мероприятия фронта. Раньше «Форум действий» завершался своеобразной прямой линией с президентом: участники задавали своему лидеру вопросы, а тот на них отвечал. В этот раз сценарий был существенно изменен и больше напоминал формат американских предвыборных митингов.

В начале мероприятия Путин коротко переговорил с несколькими видными активистами ОНФ, рассказавшими ему о реализуемых проекта по экологии, дорогам и направлению «Молодежка ОНФ», в рамках которого проходит конкурс творческих работ «Образ будущего страны».

«Хочется отметить, что абсолютное большинство работ пронизаны духом оптимизма, патриотизма, верховенством духовных и нравственных ценностей, стремлением к самореализации и социальной справедливости», — рапортовал отвечающий во фронте за работу с молодежью депутат Госдумы Сергей Боярский. В качестве резюме Путину представили статистику интересов молодежи. «Жалко, что только 1% интересуется культурой, и на это мы должны обратить внимание», — посетовал российский лидер.

Далее главный герой мероприятия проследовал в зал, где и выступил с речью. Перед выступлением лидера на экране промелькнул ролик, рассказывавший о том, как с начала нулевых (старт первого срока действующего президента) Россия встала на путь «созидания». На экране мелькали кадры с различных саммитов, проведенных в нашей стране, а также рекламировались ее спортивные успехи. Ожидавшим его зрителям стулья не предложили — президента слушали стоя, часть сторонников стояли за спиной Путина, демонстрируя поддержку масс.

«До появления Путина кто-то сидел на ступеньках, но при его появлении сразу поднялись», — поделился один из участников встречи. Большую часть выступления зрители сохраняли серьезные лица.

Путин тоже был предельно серьезен. Сказав пару комплиментов в отношении ОНФ, он перешел к тезисам, которые с некоторым допущениями можно назвать программными. Начал он с рассказа о том, как России уже удалось преодолеть ряд проблем.

«Вот что нам только с вами не предрекали в начале 2000-х годов — это и развал страны, государственный коллапс, это и вымирание нации, неспособность ответить на вызовы, с которыми мы столкнулись в борьбе с международным терроризмом, невозможность решить многие социальные проблемы, выйти из экономических проблем», — перечислял президент.

Однако, разумеется, по мнению Путина, России удалось сохранить целостность и суверенитет, шагнуть вперед в экономике, социальной сфере и обеспечении безопасности страны.

«Мы добились этого сами. Усилиями и волей рабочих и инженеров, сельских тружеников, ученых, предпринимателей, учителей, военнослужащих. Нашей верой в себя и в родную страну — в Россию!», — обратился кандидат в президент к различным социальным группам.

Западные же страны, по словам президента, помощи нашей стране не оказали. Все ограничилось лишь «сладкими речами» после развала Советского Союза.

Наконец президент перешел к будущему. Поскольку тема «образа будущего» муссировалась на протяжении всего года, то можно предположить, что именно на этих тезисах и будет сделан упор в его грядущей программе. Сначала Путин заявил, что Россия должна преодолеть «бедность и неравенство»,

после чего перешел к «судьбоносным и историческим вызовам» — сбережение и преумножение нашего народа, создание новой экономики, развитие Арктики, Дальнего Востока, Сибири, «да всех регионов нашей огромной страны».

Отдельного упоминания удостоились образование и медицина. В последней, по словам Путина, произошел переворот в технологиях и отгораживаться от этих мировых тенденций или пытаться лишь следовать за кем-то нельзя.

Кроме того, российский политик призвал восстановить те компетенции, где «мы были лидерами всегда». «Мы должны быть лидерами: в знаниях, интеллекте, социальном и культурном развитии и при этом, конечно, сохранить самобытность, опираться на свои лучшие традиции», — вещал оратор.

После этого он обратил внимание на большое количество молодых людей в зале. В этот момент на лицах собравшихся наконец стали появляться слабые улыбки. Президент напомнил о революциях и войнах, через которые пришлось пройти нашему народу.

«Сегодня мы просто обязаны беречь свою государственность и свободу, стабильность и согласие в обществе. Беречь все, даже то скромное, чего уже добились», — апеллировал он к единству.

Это уже была завершающая часть речи, в ходе которой он добавил в выступление предвыборного аспекта, заявив, что все эти задачи он видит для себя и как действующий глава государства, и как кандидат в президенты. Участники встретили это замечание одобрительным гулом.

«Сильная, устремленная в будущее Россия нужна всем нам, и все зависит только от нас!», — закончил простой, но важной мыслью выступление Путин. После чего отправился в зал где, под строгим контролем сотрудников ФСО ему стали жать руку участники гражданского движения.

Один из членов Центрального штаба ОНФ Антон Гетта почти сразу же назвал речь Путина мотивирующей. На вопрос о том, будет ли фронт участвовать в сборе подписей для Путина, он уклончиво ответил, что движение к этому готово.

Впрочем, еще один источник во фронте и источник в руководстве организации сообщили, что к этой процедуре они точно будут привлечены. Кроме того, по словам собеседника «Газеты.Ru» представители движения будут участвовать и в к агитации.

По информации «Газеты.Ru», представители исполкома ОНФ находятся на связи с внутриполитическим блоком администрации президента, отвечающим за эти вопросы. Однако параллельным штабом фронт не станет. Тем более что, по информации «Газеты.Ru», сейчас в администрации президента больше склоняются к мнению, что какой-то «штаб общественной поддержки» кандидату вообще не требуется и он должен скорее быть технологичным.

Источник, близкий к руководству фронта, также заявил, что представители движения войдут в инициативную группу по выдвижению Путина в президенты. Уже после мероприятия сопредседатель организации Ольга Тимофеева рассказала «Газете.Ru», что группу эту собирает другой сопредседатель, известный режиссер Станислав Говорухин — в 2012 году он был номинальным начальником предвыборного штаба Путина. Впрочем, другой источник в ОНФ утверждают, что туда войдут представители и других общественных организаций.

Получается, что ОНФ станет хоть и основным, но все-таки не единственным из структурных элементов предвыборной команды Путина.

На прошедшем сегодня вечером в Музее Победе предварительном собрании инициативной группы, по информации «Газеты.Ru», присутствовали секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, представители ОНФ и депутаты Госдумы Александр Васильев, Александр Карелин, Дмитрий Морозов, руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов, музыкант Николай Расторгуев, председатель РСПП Александр Шохин, президент Торгово-промышленной палаты Серегй Катырин, президент «Опоры России» Александр Калинин.

Всего в первичный состав группы включено 39 человек, чьи имена есть в распоряжении «Газеты.Ru». Все они были приглашены на встречу по просьбе Говорухина руководителем движения «Волонтеры победы» Ольгой Амельченковой, также участвующей в инициативе. По ее словам, в группу пошли люди, лично знакомые с Владимиром Путиным. Присутствующие на встрече решили провести общее собрание инициативной группы 26 декабря. Соответствующее уведомление будет подано в ЦИК России в ближайшее время.

На встрече также присутствовали ректор НГТУ им. Баумана Андрей Александров, руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов, председатель профкома «ГАЗ» Артем Баранов (именно он получил ответ от Владимира Путина по поводу его выдвижения в президенты), главный кардиохирург Минздрава России Лео Бокерия, заместитель главврача поликлиники №1 Кировского клинико-диагностического центра Софья Войтко, старший летчик авиационного звена российской группы войск в Сирии Алексей Ведящев, председатель Союза десантников России Валерий Востротин, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, председатель «Молодой гвардии ЕР» Денис Давыдов, член Общественной палаты РФ, главный внештатный оториноларинголог Министерства здравоохранения РФ Николай Дайхес, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, директор детского лагеря «Артек» Алексей Каспржак, член Общественной палаты, руководитель Центрального штаба «Российских студенческий отрядов» Михаил Киселев, директор саровского ядерного центра Валентин Костюков, призер Олимпиады-2016 по дзюдо Наталья Кузютина, известный боксер Денис Лебедев.

В группу также вошли координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов, командир атомной подлодки Сергей Новохатский, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, управляющий директор рыбинского двигательностроительного завода «Сатурн» Виктор Поляков, председатель движения «Волонтеры-медики» Павел Савчук, ректор МГУ Виктор Садовничий, председатель студенчиского движения России Юлия Смирнова, руководитель проекта «Сохраним Байкал» Максим Токарев, скульптор Георгий Франгулян, руководитель центра «Сириус» Елена Шмелева, российский шахматист Сергей Карякин, гендиректор компании Info Watch, сооснователь «Лаборатория Касперского» Наталья Касперская.

Политолог, член Центрального штаба ОНФ Дмитрий Бадовский считает, что выступление Путина было сознательного идеологическим и фиксирующим в первую очередь «ценностную рамку» уже пройденного пути и задач нового срока.

«Решать задачи развития страны самим, опираясь на гражданскую сплоченность и бережное отношение к уже сделанному.

Задачи на годы вперед для «устремленной в будущее России» — ответить на исторические вызовы современности — от технических до социальных и политических — и создавать (восстанавливать, укреплять, в разных сферах по разному) лидерство России», — выделил он основные тезисы речи Путина.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает, что апелляция к теме «образа будущего» будет продолжена. «Другое дело, что контуры этого образа пока недоочерчены», — считает он.

Что касается ОНФ, то Виноградов полагает, что движению дали понять, что оно востребовано, но его окончательная роль, как и роль «Единой России», будет определена позже.