Митинг в Киеве: «Мише – свободу, а Пете — импичмент!»

Несколько тысяч человек провели в воскресенье, 10 декабря, марш в поддержку лидера «Движения новых сил» и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и против украинского правительства. По оценкам киевского МВД, на акцию пришли более 2,5 тыс. человек, а по оценкам организатора акции Ивана Слободяника, на улицы Киева вышли около 10 тыс. граждан Украины, и число демонстрантов продолжает увеличиваться. В «марше за импичмент» принимает также участие супруга Михаила Саакашвили.

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По словам Слободяника, были предприняты две попытки сорвать акцию. «Первое — это то, что традиционно Крещатик перекрывается в воскресенье, Крещатик сегодня не перекрыт. Вторая вещь — с самого утра киевлянам и тем, кто был возле Шегини и других акциях, начали приходить сообщения, что марш переносится на 15:00 (16:00 мск) часов», — заявил активист.

«Людям приходят SMS, что марш перенесли — это ложь! Испуганный президент уже не знает, что еще сделать, чтобы мы сегодня не собрались. Ничего у них не получится», — говорится в сообщении на странице Саакашвили в фейсбуке.

Народный депутат Светлана Залищук, выступая на майдане, призвала собравшихся проголосовать за петицию об импичменте Порошенко. «С 19 декабря, когда соберется парламент, мы должны требовать рассмотрения вопроса об импичменте [Порошенко]. Также мы требуем отставки генпрокурора Юрия Луценко», — заявила нардеп.

Соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе призвал манифестантов пройти к СИЗО СБУ в Аскольдовом переулке, где содержится задержанный в минувшую пятницу экс-глава Одесской области.

«Мы должны показать ему свою поддержку», — заявил Сакварелидзе.

Украинский телеканал NewsOne сообщает, что кроме участников «Марша за импичмент» в парке Шевченко формировалась еще одна колонна людей — ее организаторы назвали себя приверженцами взглядов Саакашвили, но участники первой колонны называют их провокаторами.

Пресс-секретарь нацполиции Киева Оксана Блищик ранее заявила, что в центральной части Киева правопорядок будет обеспечиваться силами около тысячи полицейских и военнослужащих ВСУ. Охрану общественного порядка действительно обеспечивают усиленные отряды национальной полиции, марш сопровождают кинологи со служебными собаками и мобильные отряды медиков.

Участвующие в акции люди шли не только под государственными флагами Украины, но также и под красно-черными полотнищами националистических знамен запрещенного в РФ «Правого сектора», сообщил корреспондент РИА «Новости».

Впереди колонны манифестантов несут транспарант с надписью «Импичмент вместо революции».

Демонстранты скандируют лозунги антикорупционного характера. «Импичмент!», «Банду — долой!», «Мише — свободу!» и «Нет коррупции, нет Порошенко», — кричат участники марша. Некоторые автомобилисты приветствуют участников акции, сигналя в автомобильные клаксоны.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили был задержан по указу президента Украины Петра Порошенко. Об этом она написала в своем фейсбуке. «Я понимаю, что Михаила Саакашвили посадил не генеральный прокурор, не суд, не любая другая правоохранительная структура. Его посадили именно вы [Порошенко, — «Газета.Ru»]», — заявила Тимошенко.

Она потребовала от украинского президента «немедленно отменить все свои команды» и освободить Саакашвили. Также она призвала «не позорить Украину в глазах всего мира и собственного народа».

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о начале бессрочной голодовки, передал его адвокат Руслан Чернолуцкий.

«Он [Саакашвили] заявляет о начале голодовки бессрочной, также говорит, что от насильного питания он также отказывается. В случае если будет принята мера пресечения — арест на 60 суток, он жестко будет продолжать голодовку», — сказал Чернолуцкий.

Ранее сообщалось, что политик чувствует себя нормально, в изоляторе к нему приходил врач.

Также стало известно, генпрокуратура Украины потребовала для бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили домашнего ареста с обязательным ношением электронного браслета.

«Барыжная власть меня арестовала по ложному обвинению», — заявил Саакашвили. По его словам, «таким образом они хотят запугать» активистов. «Не бойтесь ничего, смело выходите на мирную воскресную акцию «За импичмент», — отметил политик.