Россияне опасаются: Лукашенко начал лукавить

Больше половины граждан России (60%) считают Белоруссию наиболее стабильным и успешным государством на постсоветском пространстве, на втором месте — Казахстан (41%). Такие данные получил ВЦИОМ в результате опроса, проведенного по заказу коммуникационного агентства КРОС. Результаты исследования об уровне доверия к странам СНГ социологи представили 5 декабря в ТАСС.

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Вместе с тем, несмотря на высокий уровень доверия к Белоруссии и Казахстану,

за год этот показатель существенно снизился по отношению к обоим государствам. Согласно опросу 2016 года, в стабильность Белоруссии верили 68% россиян, а в стабильность Казахстана — 51%.

По мнению заместителя главы института стран СНГ Владимира Жарихина, разброс цифр не слишком большой, однако снижение связано с общей экономической ситуацией на постсоветском пространстве.

Другим фактором снижения является то что «людей напрягает подчеркнутая нейтральность» Белоруссии и Казахстана к ситуации на Украине.

При этом, как отмечают социологи, выросла вера россиян в стабильность Грузии, хотя в СНГ уже не входит. Если в 2016 году стабильной эту страну считали 8% населения, то в 2017 году уже 10%.

По мнению Владимира Жарихина, подобные настроения связаны с тем, что отношения между Москвой и Тбилиси, несмотря на отсутствие дипотношений, постепенно улучшаются. Грузия — одно из самых популярных направлений туризма: ее культура, кухня и природа привлекают все больше россиян. По данным грузинских властей, в 2016 году страну посетило 1,037 млн граждан РФ, что на 12% больше, чем в 2015 году.

Минск менее надежен, чем годом раньше

Белоруссия и Казахстан также названы самыми надежными партнерами России на международной арене. Правда,

если уверенность в партнерстве Казахстана растет и составила 57% по сравнению с 55% в 2016 году, то вера в надежность Белоруссии падает. Если в 2016 году надежным партнером Минск называли 66%, то в 2017 году таковых было уже 64%.

Многие эксперты считают, что противоречивое отношение россиян к Белоруссии во многом связано с отношением к личности ее президента Александра Лукашенко. Хотя в частных разговорах россияне называют его «батькой» и хвалят за «наведение порядка», есть и те, кто с неодобрением следит за активными шагами Белоруссии в сторону Запада.

В ЕС Лукашенко, действительно, уже не называют «последним диктатором Европы» и даже недавно пригласили в Брюссель на саммит «Восточного партнерства». Правда, Лукашенко на него не приехал и прислал вместо себя главу МИД. В то же время, Жарихин считает, что сегодня Москва уже не смотрит на движение Лукашенко в сторону ЕС как раньше и приводит в пример другого союзника России — Армению, которая недавно заключила с ЕС соглашение о партнерстве. При этом страна является членом ЕАЭС, а также военно-политического блока ОДКБ, куда входит и Россия.

При этом самому Лукашенко в России доверяет 62% граждан, хотя этот уровень снизился по сравнению с 2016 годом на 3%. Уровень доверия к президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву при этом — наоборот — растет: 56% против 54% в прошлом году.

Вырос рейтинг доверия у россиян и к президенту Армении — с 8% в 2016 году до 11% в 2017 году. На столько же возрос и рейтинг президента Молдавии Игоря Додона. Он считается самым «пророссийским» лидером на постсоветском пространстве.

Ненамного вырос и рейтинг доверия к президенту Грузии Георгию Маргвелашвили — с 3% в 2016 году до 4% в 2017 году. При этом вряд ли многие россияне в отличие от его предшественника, Михаила Саакашвили, знают его фамилию наизусть, редко о нем упоминают и российские телеканалы. Однако, по мнению Жарихина из Института стран СНГ, улучшение отношения связано с тем, что новое руководство Грузии не выступает с какими-то радикальными заявлениями против России.

Известно, что одна из самых популярных тем для россиян — отношение к соотечественникам на постсоветском пространстве. На вопрос, в какой стране постсоветского пространства лучше всего обеспечены права россиян, опрошенные снова ответили — в Белоруссии.

Тех, кто считает, что в этой стране у русских все хорошо, — 66%, правда, и этот показатель слегка просел: на 3% меньше, чем в 2016 году. На втором месте — Казахстан — 38% опрошенных считают, что права русскоязычного населения в этой стране обеспечены должным образом (в 2016 году результат был таким же).

На третьем месте находится Армения. В соблюдении прав россиян в этой стране уверены 11% опрошенных, что на 2% меньше, чем годом ранее. Одним из самых низких рейтингов — у Украины: в защите прав россиян в этой стране уверено лишь 5% граждан. Надо сказать, что и до обострения отношений между Москвой и Киевом этот показатель был невысок — в 2010 году так считало 17% респондентов.

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 17-18 ноября 2017 года методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке. Всего было опрошено 1200 человек. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% социологи оценивают не более 3,5%.