Трамп и Ким Чен Ын оказались соседями по списку

Президент США Дональд Трамп попал в шорт-лист деятелей, номинированных американским журналом Time на звание «Человек года». В прошлом году эту «премию» получил именно глава Белого дома, даже не пройдя инаугурацию. Ранее американский лидер заявил, что отказался от этого звания. По его словам, Трампу звонили из журнала и предупредили о номинации.

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«Журнал Time позвонил, чтобы сказать, что меня, вероятно, назовут «Человеком года», как и в прошлом году. Однако в таком случае мне бы пришлось согласиться на интервью и крупные фотосъемки. Я сказал, что это не годится и отказался. В любом случае спасибо», — написал он в твиттере.

Однако руководство издания опровергло эту информацию.

«Президент некорректно понимает, каким образом мы выбираем «Человека года». Time не комментирует свой выбор до публикации, которая состоится 6 декабря», — указывалось в сообщении редакции.

Среди 10 кандидатов на звание «Человека года» фигурируют также северокорейский лидер Ким Чен Ын, председатель КНР Си Цзиньпин, глава Amazon Джефф Безос и спецпрокурор США по расследованию дела о «российском вмешательстве» Роберт Мюллер.

Тремя днями ранее американское информационное агентство Bloomberg составило ежегодный список самых значимых персон 2017 года. В топ-50 вошли известные управленцы, предприниматели и эксперты. А вот в конце списка под анонимной фотографией неожиданно оказались «русские боты» — те самые, которые якобы своей пропагандой и недостоверными новостями заставили американцев проголосовать за Дональда Трампа на президентских выборах в 2016 году.

Помимо «русских ботов» в список Bloomberg попал еще один человек, связанный с Россией — это 23-летний программист Виталик Бутерин, сооснователь проекта блокчейн-платформы Ethereum. Благодаря инновационности своей идеи и повышенному интересу к криптовалютам, в 2017 году Бутерин также попал в рейтинг 600 самых ярких людей до 30 лет Forbes и в топ-10 самых влиятельных молодых людей по версии Fortune.

Кроме того, в списке Bloomberg оказались канадско-американский инженер Илон Маск, глава и основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман, геймдизайнер Nintendo Йошиаки Коидзуми, рэп-исполнитель Чанселор Беннетт и другие.

В конце ноября журнал Time был куплен компанией, аффилированной с братьями Дэвидом и Чарльзом Кох. Это известные американские миллиардеры, доноры республиканской партии, состояние которых оценивалось в 2016 году журналом Forbes в $82 миллиарда.

Их основное предприятие Koch Industries является второй по размерам частной компанией в стране. Братьям принадлежит несколько нефтеперерабатывающих компаний, предприятия нефтехимии, сельского хозяйства.

В апреле Time включил дочь президента США Иванку Трамп и ее мужа Джареда Кушнера в список самых влиятельных людей мира 2017 года. Трамп и Кушнер, получившие должности в администрации главы государства после его избрания, попали в категорию «Пионеры».

В этой же рубрике были представлены актриса и телеведущая Саманта Би, музыкант Chance the Rapper, актриса Констанс Ву, адвокат и политик Боб Фергюсон, исследователь и разработчик игр Демис Хассабис, представитель смешанных единоборств Конор Макгрегор. Кроме того, в «Пионерах» оказались актер и музыкант Риз Ахмед, ресторатор Барбара Линч, губернатор Токио Юрико Коикэ и другие деятели.

А звезды Голливуда Эмма Стоун и Райан Рейнольдс попали в список самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. Они включены в категорию «Артисты». В этой же рубрике есть писатель Колсон Уайтхед, музыкант Эд Ширан, певица Алиша Киз, актрисы Лесли Джонс и Марго Робби, режиссер Ава ДюВерней, телеведущий Джеймс Корден.

Также в списке самых влиятельных людей года – режиссер Барри Дженкинс, музыкант Джон Ледженд, модельер Алессандро Микеле, певица и актриса Деми Ловато, другие деятели.

В 2007 году Time назвал «Человеком года» президента России Владимира Путина. Российский лидер обошел, в частности, вице-президента США Альберта Гора и писательницу Джоан Роулинг. По словам управляющего директора Time Ричарда Стенгела, на посту президента Владимир Путин «проявил необыкновенные лидерские качества, он получил страну, находившуюся в состоянии хаоса, и привел ее к стабильности».