«Из Луганска в Кремль никто не обращался»

Глава ЛНР Игорь Плотницкий объяснил блокировку центра Луганска вооруженными людьми без опознавательных знаков. Накануне об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на очевидцев. По данным местных СМИ, вооруженные люди перекрыли ряд улиц в центре столицы самопровозглашенной республики и на просьбу представиться или объяснить свои цели отвечали молчанием.

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На кадрах с места событий видно, что рядом находятся люди с нашивками подразделения «Беркут» МВД самопровозглашенной Луганской народной республики. Они также отказываются комментировать ситуацию.

По словам людей с оружием, в центре столицы самопровозглашенной Луганской народной республики проводятся плановые учения. Другая группа вооруженных людей заявила, что блокировку улиц города осуществляют сотрудники МВД.

Глава ЛНР Игорь Плотницкий распространил заявление на официальном сайте о том, что данные события связаны с кадровыми перестановками.

«Сегодня в центре Луганска жители города могли видеть большое количество людей в военной форме, заявляющих, что участвуют в учениях по приказу руководства Министерства внутренних дел ЛНР. Данная ситуация является продолжением вчерашних кадровых изменений по законному отстранению от занимаемой должности Министра внутренних дел», — говорится в заявлении Плотницкого.

Одновременно на официальном сайте Министерства внутренних дел ЛНР было опубликовано обращение Корнета с опровержением слухов о его отставке.

В этом обращении Корнет связывает заявления о его отставке с диверсионной деятельностью в республике. «В течение длительного времени до главы ЛНР целенаправленно доводилась недостоверная информация о якобы причастности сотрудников МВД к противоправной деятельности», — говорится в обращении.

Кстати, в ночь на 22 ноября глава департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко в фейсбуке заявил, что глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) уехал в Россию. Между тем, эта информация до сих пор не получила подтверждения.

Корнет утверждает, что деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы была пресечена в ночь на 21 ноября. По его словам,

некоторые высокопоставленные представители органов власти ЛНР принимали участие в деятельности украинских спецслужб.

По этим данным, в диверсионной деятельности была уличена директор ГТРК ЛНР Анастасия Шуркаева. Кроме того, Корнет обвинил руководителя администрации главы ЛНР Ирины Тейцман, а также начальника Службы правительственной безопасности МВД ЛНР Евгения Селиверстова в участии в инсценировке государственного переворота в ЛНР в 2016 году.

«В результате был убит бывший премьер-министр и мой боевой товарищ Цыпкалов Геннадий Николаевич и приговорен к длительному тюремному заключению заместитель командующего Управления Народной милиции ЛНР Виталий Киселев», — подчеркнул Корнет в заявлении.

В прошлом августе автомобиль, в котором находился Игорь Плотницкий, пострадал от взрыва. Глава ЛНР был ранен. В сентябре 2016 года он сообщил о том, что покушение было частью более масштабного плана — попытки провести в ЛНР госпереворот.

В результате было возбуждено уголовное дело и задержан ряд командиров и официальных лиц самопровозглашенной республики. Среди них — Виталий Киселев (позывной Коммунист) и бывший премьер ЛНР Геннадий Цыпкалов. Спустя считанные дни после их заключения под стражу представители прокуратуры сообщили, что Цыпкалов и Киселев умерли.

Корнет заверил, что в настоящее время ситуация в республике полностью контролируется силами правоохранительных структур.

Глава МВД ЛНР также утверждает, что предоставил все имеющиеся материалы Плотницкому, который принял решение о возбуждении уголовных дел и аресте всех фигурантов.

Впоследствии ситуацию прокомментировали в Кремле. Михаил Арутюнов, начальник департамента Управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами — участниками СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия Михаил Арутюнов опроверг инофрмацию, опубликованную изданием РБК. Сославшись на анонимный источник, близкий к помощнику президента РФ Владиславу Суркову, издание сообщило, что Москва якобы заняла сторону отстраненного от должности главы МВД ЛНР Игоря Корнета в его конфликте с Плотницким.

«Это сообщение неизвестно на чем основано», — заявил Михаил Арутюнов агентству ТАСС. Он отметил, что никто в окружении Суркова такого заявления сделать не мог.

«Никакие источники в окружении Владислава Суркова не могли этого заявить, так как события в Луганске являются внутренним делом ЛНР, и за поддержкой никто из Луганска «в Кремль» не обращался», — добавил Арутюнов.