ИИ-шахматист и задачи на скорость: как прошел ИТ-Пикник от Т-Банка

8 августа в музее-заповеднике «Коломенское» в четвертый раз прошел ИТ-Пикник от Т-Банка — фестиваль для ИТ-специалистов. Он объединил разработчиков, инженеров, аналитиков, дизайнеров, проджект- и продакт-менеджеров, а также их друзей и близких.

Под открытым небом они слушали лекции и музыку, участвовали в мастер-классах и интерактивах, а также в спортивных, игровых и творческих активностях. Гости ИТ-Пикника могли сразиться с ИИ-шахматистом, узнать о робототехнике и обучении роботов-гуманоидов, найти спрятанные части кода с помощью металлодетектора и порешать математические задачи на скорость.

Эксперты из Т-Банка, Яндекса, Сбера, Норникеля, VK Tech, МФТИ и других компаний рассказали о работе с генеративным ИИ, применении ИИ-агентов для защиты банков от атак и подходах к оценке влияния искусственного интеллекта на разработку. А лекторы научно-популярного трека сконцентрировались на темах вне ИТ: они провели лекции о древней ДНК и эволюции человека и о влиянии искусства на мозг и эмоции.