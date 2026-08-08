«Я, в принципе, человек злой»: Станиславу Садальскому — 75

Станислав Садальский родился в 1951 году в селе Чкаловское Чувашской АССР. Его родители, которые по образованию были педагогами, переехали туда по распределению, но надолго в Чувашии семья не задержалась. Вскоре они переехали в Воронеж, где жили бабушка и дедушка Садальского.

«Мы жили шесть человек в 10-метровой комнатке, маленькой-маленькой», — вспоминал актер.

В подростковом возрасте Садальский лишился матери — она умерла в 36 лет. После этого отец актера отправил его вместе с братом в школу-интернат. Особых успехов в учебе Садальский не делал, однако очень любил читать и именно в школе дебютировал на сцене. Его первой партией стала роль синьора Помидора в спектакле «Чиполлино». По словам Садальского, уже в то время он мечтал стать артистом.

После школы он решил исполнить эту мечту и поехал поступать в московские театральные вузы, однако не сдал вступительные. Причиной стала особенность строения челюсти, которая влияла на дикцию. Затем он попытался поступить в театральное училище в Ярославле, но снова не прошел отбор. В Ярославле Садальский устроился разнорабочим на моторный завод и играл в кружке драматического искусства Дворца культуры моторостроителей, но мечту стать актером не бросил.

В 1969 году Садальский поступил одновременно в ГИТИС и Высшее театральное училище имени Б.В. Щукина. Выбор пал на первый вуз. Как рассказывал актер, учился он в основном на тройки и только по актерскому мастерству получал пять.

В кино Садальский дебютировал еще будучи студентом. Он сыграл защитника Сталинграда Владика Сергеева в киноальманахе Бориса Яшина и Маноса Захариаса «Город первой любви». Следующими его работами стали картины «Мальчики» и «Берега». Настоящую же популярность ему принес фильм «Три дня в Москве». После этого в его карьере было еще много знаковых проектов, в том числе «Место встречи изменить нельзя», «Вокзал для двоих», «Противостояние» и т.д.

Кроме этого, Садальский продолжал играть в театре, занимался озвучкой, вел передачи на ТВ и блог на LiveJournal. Его он обновляет до сих пор и делится там воспоминаниями о работе, историями об актерах и режиссерах, архивными фотографиями и т.д. Как признавался сам Садальский, блог он ведет для себя.

«Иногда у меня зло получается. Я, в принципе, человек злой. А когда утром просыпаюсь, мне стыдно, и я это убираю. Поэтому надо думать. А я не думаю, я живу эмоциями», — говорил он в интервью.