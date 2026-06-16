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«Голосуй или проиграешь»: 30 лет назад страна выбирала президента России

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Ровно 30 лет назад, 16 июня 1996 года, россияне голосовали в первом туре президентских выборов — единственных в истории страны, которые потребовали двух раундов. На этом голосовании решалось не только, кто возглавит государство, но и откажется ли страна от продолжения реформ, вернув власть коммунистам.

В начале 1996 года, когда первый срок полномочий президента России Бориса Ельцина подходил к концу, его рейтинг доверия избирателей упал до рекордных значений — по разным оценкам, он колебался на уровне от 3% до 9%. Среди причин такой непопулярности оказались война в Чечне, массовые задержки зарплат, разгул преступности и провал приватизации. Кроме того, к этому моменту Ельцин перенес несколько инфарктов. Тем не менее, в феврале 1996 года он все же объявил о своем выдвижении. Социологи предсказывали ему четвертое или пятое место на выборах.

Главным фаворитом гонки был лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он был лидером рейтингов, а победа на выборах казалась его сторонникам и многим независимым аналитикам почти неизбежной.

Окружение Ельцина — прежде всего Анатолий Чубайс и дочь президента Татьяна Дьяченко — развернули беспрецедентную компанию. На помощь пришла «семибанкирщина» — группа крупнейших олигархов, которые объединилась ради переизбрания действующего президента. Подконтрольные им телеканалы ОРТ и НТВ отдавали Ельцину около 53% эфирного времени.

Для привлечения молодых избирателей была запущена кампания «Голосуй или проиграешь» с участием звезд. С целью создания образа дееспособного лидера Ельцин ездил по стране, выступал с агитацией и танцевал на сцене.

В первом туре 16 июня 1996 года явка избирателей составила 67,31%. Ельцин получил 35,28% голосов, Зюганов — 32,03%, Александр Лебедь — 14,52%, Григорий Явлинский — 7,34%, Владимир Жириновский — 5,7%.

Между турами разгорелся скандал: двое соратников Чубайса были задержаны на выходе из Дома правительства с коробкой из-под бумаги Xerox, в которой лежали $538 тысяч наличными. Тогда же Ельцин перенес очередной инфаркт и исчез с телеэкранов. Чубайс и Дьяченко приняли решение скрыть информацию о состоянии здоровья президента.

3 июля 1996 года во втором туре Ельцин получил 53,82% голосов, Зюганов — 40,31%. «Коммерсантъ» впоследствии констатировал: это «одна из самых спорных избирательных кампаний в истории России».

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