От мешка из-под картошки до голого платья: какие наряды сделали Мэрилин Монро секс-символом

Со дня рождения поп-иконы и главного секс-символа XX века Мэрилин Монро 1 июня 2026 года исполнилось 100 лет. Воплощение голливудской роскоши, она прожила жизнь, полную борьбы за себя, — и в итоге проиграла.

Норма Джин Мортенсон (настоящее имя Мэрилин Монро) родилась 1 июня 1926 года в Лос-Анджелесе. Ее мать Глэдис Перл Монро не была тогда готова воспитывать ребенка, поэтому отдала Норму в приемную семью. Немного встав на ноги, Глэдис забрала дочь, когда той было семь лет, но через два года у нее проявилось психическое расстройство. После этого будущая кинозвезда буквально переходила из рук в руки — от одной приемной семьи в сиротский приют и потом к другой приемной семье, — возможно, переживала сексуальное насилие и одиночество и, наконец, впервые вышла замуж в 16 лет за фабричного рабочего на пять лет ее старше, с которым мучилась от скуки.

Свою жизнь в шоу-бизнесе Норма Джин начала с пин-ап съемок, в том числе в обнаженном виде. С началом карьеры в кино этот факт лишь подстегнет интерес к молодой блондинке, копировавшей стиль звезды 30-х Джин Харлоу. За свою жизнь Мэрилин Монро трижды побывает замужем, снимется в двух десятках фильмов, спровоцирует слухи о своих романах с Фрэнком Синатрой, Ивом Монтаном и Джоном Ф. Кеннеди, будет страдать от камней в желчном пузыре, эндометриоза, бессонницы и депрессии и пристрастится к снотворному. В 36 лет ее не станет.

А вот образ Мэрилин Монро, наверное, будет жить вечно. И создала она его сама, показываясь глупенькой блондинкой с алыми губками — наивной, беспомощной, с тонкой талией и крупными локонами. «Газета.Ru» собрала 10 образов Мэрилин Монро, которые определили ее сексуальность.

 
