«Нужно двигаться вперед с улыбкой». Звезде «Доброго утра» Арине Шараповой — 65

30 мая российской телеведущей Арине Шараповой исполнилось 65 лет. Она родилась в 1961 году в Москве, однако детство провела на Ближнем Востоке, поскольку отец работал дипломатом.

В 1984-м окончила отделение прикладной социологии философского факультета МГУ, также выучилась на переводчика с английского языка. Является кандидатом социологических наук.

В 1988-м Шарапова устроилась корреспондентом в Дирекцию аудио-визуальной информации АПН. В 1990-х работала ведущей информационных телепрограмм «60 минут», «Вести» и «Время». С июля 2001 года по 2021-й вела программу «Доброе утро» на Первом канале, впоследствии она вернулась на проект и остается там до сих пор. Также была ведущей авторских программ на телеканале «Звезда».

В 2014-м основала школу АНО «Артмедиаобразование». С 2016-го — зампредседателя Общественной палаты Москвы. В 2021-м презентовала детский сборник сказочных историй о Крыме «Страна чудес Коктебель».

«Я люблю посмеяться, это важное качество. Даже в самый сложный момент нужно двигаться вперед с улыбкой, чтобы никто не заметил, что тебе сложно. Не люблю, когда жалеют», — поделилась Шарапова в интервью WomanHit.

Телеведущая была замужем четыре раза. Сын от первого брака Данила (1981) работает медиаменеджером и телепродюсером.

Шарапова награждена орденом Дружбы (2006) за большой вклад в развитие отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность.

