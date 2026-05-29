Покоритель «Энфилда» и автор легендарной фразы-мема: Андрею Аршавину – 45

Андрей Аршавин – легенда «Зенита», бывший нападающий сборной России. Воспитанник петербургского футбола, он дебютировал за сине-бело-голубых в 2000 году и постепенно стал неоспоримым лидером команды. Он помог «Зениту» трижды выиграть чемпионат России, завоевать Кубок и Суперкубок УЕФА.

В 2008 году сборная России добилась одного из лучших результатов в своей истории, завоевав бронзовые медали чемпионата Европы. Он забил на турнире два мяча, отличившись в том числе в исторической игре против соперников из Нидерландов (3:1). Именно после этого турнира он получил приглашение в «Арсенал», за который выступал четыре года, провел 144 матча и забил 31 мяч, включая знаменитый покер в ворота «Ливерпуля» на стадионе «Энфилд».

Играл за сборную и на Евро-2012, где команда не вышла из группы. Именно тогда, отвечая на претензии к неудачному результату, он произнес ставшую крылатой фразу: «ваши ожидания – ваши проблемы». Карьеру Аршавин завершил в 2018 году, после чего стал работать в структуре «Зенита». Сейчас он является заместителем председателя правления клуба по спортивному развитию.

 
