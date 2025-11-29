На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Муза Гайдая. 95 лет со дня рождения Нины Гребешковой

Нина Гребешкова была одной из ярких представительниц поколения актеров, чье творчество формировало облик отечественного кинематографа 1950–1980-х годов. Ее мягкая, естественная манера игры и умение создавать запоминающиеся характеры принесли ей признание зрителей и критиков.

Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года в Москве. Актерское образование она получила во ВГИКе, училась в мастерской Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой. Настоящая всесоюзная известность пришла к актрисе благодаря сотрудничеству с Леонидом Гайдаем, ее супругом и одним из самых популярных комедийных режиссеров СССР. Их семья была одной из самых стабильных и крепких в кинематографической среде. Режиссер и актриса прожили в браке 40 лет.

Одной из первых значительных работ Гребешковой стала роль в фильме «Дело Румянцева» (1955). Далее были «Трижды рожденный» (1960), «Кавказская пленница» (1966), «Бриллиантовая рука» (1968), где актриса сыграла жену нелепого Семена Семеныча, «12 стульев» (1971) и многие другие картины.

Гребешкова умерла в мае 2025 года, пережив мужа на 32 года.

Жизнь и карьера Нины Гребешковой – в фотогалерее «Газеты.Ru».

