Муза Гайдая. 95 лет со дня рождения Нины Гребешковой

Нина Гребешкова была одной из ярких представительниц поколения актеров, чье творчество формировало облик отечественного кинематографа 1950–1980-х годов. Ее мягкая, естественная манера игры и умение создавать запоминающиеся характеры принесли ей признание зрителей и критиков.

Гребешкова родилась 29 ноября 1930 года в Москве. Актерское образование она получила во ВГИКе, училась в мастерской Бориса Бибикова и Ольги Пыжовой. Настоящая всесоюзная известность пришла к актрисе благодаря сотрудничеству с Леонидом Гайдаем, ее супругом и одним из самых популярных комедийных режиссеров СССР. Их семья была одной из самых стабильных и крепких в кинематографической среде. Режиссер и актриса прожили в браке 40 лет.

Одной из первых значительных работ Гребешковой стала роль в фильме «Дело Румянцева» (1955). Далее были «Трижды рожденный» (1960), «Кавказская пленница» (1966), «Бриллиантовая рука» (1968), где актриса сыграла жену нелепого Семена Семеныча, «12 стульев» (1971) и многие другие картины.

Гребешкова умерла в мае 2025 года, пережив мужа на 32 года.

