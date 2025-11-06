Выживший, несовершенный, зловещий: лучшие роли Итана Хоука

Голливудскому актеру, режиссеру, сценаристу, продюсеру, музыканту и даже писателю Итану Хоуку 6 ноября исполняется 55 лет. Он родился в городе Остине, штат Техас. Первые шаги на сцене сделал в любительском театре своей школы и Принстонского университета, где позже прошел курсы актерского мастерства. Первую роль в кино Хоук исполнил в 14 в картине «Исследователи» 1985 года — он играл вместе с Ривером Фениксом, для которого это тоже был дебют. Фильм о подростках, мечтающих о покорении космоса, был благосклонно принят критикой, но мало собрал в прокате. После этого Хоук решил отказаться от актерской карьеры и позже говорил, что никогда бы не советовал детям сниматься. К счастью, сам он все же вернулся на съемочную площадку.

«Газета.Ru» рассказывает о 13 лучших ролях в обширной и разнообразной фильмографии актера.