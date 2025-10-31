Ведьмы, призраки и советский спутник: как праздновали Хэллоуин в прошлом веке

Каждый год в ночь на 1 ноября в десятках стран мира отмечают самый мистический и таинственный праздник — Хэллоуин, или Канун дня всех святых. На протяжении его долгой истории менялись обряды и обычаи, сопровождавшие праздник. Однако самые известные появились и стали общепринятыми в XX веке.

В начале прошлого столетия в США обрели популярность костюмированные вечеринки в честь Хэллоуина. Маски для них делали вручную из папье-маше (из-за этого они были еще более жуткими). В 1920-х настоящие модницы приходили на вечеринки в образах ведьм с метлами и в остроконечных шляпах. В США даже появились «Bogie Books» — каталоги с идеями для хэллоуинских вечеринок и выкройками для костюмов. Черные кошки, скелеты и тыквы стали первыми массовыми символами торжества.

Одним из любимых развлечений на вечеринках была ловля яблок из воды, в которой нельзя использовать руки — фрукты ловили зубами. На яблочной кожуре гадали на жениха, а яблоки в карамели сделались главным сезонным угощением. Еще одним популярным досугом в эту жуткую ночь стали дома с привидениями.

Девиз праздника «trick or treat!», или «сладость или гадость!», равно как и традиция ходить по домам, собирая сладости, тоже появился на рубеже XIX и XX веков. Тогда же в широкий обиход вошли фонарики из тыквы — светильники Джека.

«Газета.Ru» предлагает посмотреть, как отмечали Канун дня всех святых в XX веке.