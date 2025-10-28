На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Гений, миллиардер, филантроп: Биллу Гейтсу — 70

Билл Гейтс родился в 1955 году в Сиэтле в семье адвоката и учительницы. Информатикой и компьютерами будущий сооснователь Microsoft увлекся еще в детстве — Гейтс учился в престижной школе «Лейксайд», где ученики имели возможность заниматься в компьютерном классе. Именно там он и познакомился с Полом Алленом. Первый реальный бизнес, приносивший прибыль, они запустили, когда Гейтсу было 16 лет. В 1972 году Гейтс, Аллен и Пол Гилберт основали компанию Traf-O-Data и разработали программу по измерению транспортных потоков. На этом они заработали $20 тыс.

Через год Гейтс с отличием окончил школу и поступил на юридический факультет Гарварда, однако больше всего времени уделял изучению математики и компьютерных дисциплин. Уже на третьем курсе его отчислили за неуспеваемость.

Однако Гейтс об этом совсем не переживал, так как вместе с Алленом занимался развитием только что основанной компании Microsoft. Их первым успешным проектом стала операционная система для компьютера Altair 8800, а уже в 1985-м свет увидела первая версия Windows. Через год Microsoft вышла на биржу, а Гейтс в одночасье стал богачом.

Он занимал пост главного исполнительного директора компании вплоть до 2000 года, а в 2006-м заявил, что полностью отойдет от управления Microsoft, желая сосредоточиться на благотворительности. Вместе со своей женой Мелиндой Билл Гейтс основал одноименный фонд, целью которого стали повышение доступности здравоохранения, борьба с нищетой, расширение доступа к информационным технологиям и образованию.

В 2010-м сооснователь Microsoft и инвестор Уоррен Баффетт призвали других богатейших людей мира пожертвовать хотя бы половину своего состояния на благотворительные цели. В 2025-м Гейтс сообщил, что намерен в ближайшие 20 лет пожертвовать 99% всех своих денег. По данным Forbes, сейчас сооснователь Microsoft занимает 13-ю строчку в списке самых богатейших людей мира с состоянием в $108 млрд.

Жизнь и карьера Билла Гейтса — в фотогалерее «Газеты.Ru».

