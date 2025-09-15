На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Не оставляй меня, «ВИА Гра». Группе нашей молодости — 25 лет

true
true
true
,

В сентябре 2025 года исполняется 25 лет со дня основания «ВИА Гры» — одной из самых известных групп в истории российского шоу-бизнеса. Идея о создании коллектива пришла в 1999-м Дмитрию Костюку, впечатлившемуся популярностью женских проектов «Блестящие» и Spice Girls. На роль музыкального продюсера он пригласил Константина Меладзе. Первыми участницами стали Алена Винницкая и Надежда Грановская. Осенью 2000 года на телеканале «Биз-ТВ» впервые показали клип на песню «Попытка №5».

За 25-летнюю историю у группы сменилось два десятка участниц. Самые популярные из них — Грановская, Вера Брежнева, Анна Седокова, Альбина Джанабаева и Светлана Лобода. Брежнева была солисткой «ВИА Гры» с 2003 по 2007 год. В 2015 году она вышла замуж за Константина Меладзе, осенью 2023-го они развелись. Джанабаева же стала женой Валерия Меладзе. В дуэте с ним «ВИА Гра» исполняла такие хиты, как «Океан и три реки» и «Притяженья больше нет».

В 2022 году коллектив сообщил о временной приостановке деятельности. А в 2025-м Меладзе объявил об окончательном его закрытии.

Ностальгические кадры с «ВИА Грой» — в фотогалерее «Газеты.Ru».

