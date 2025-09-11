«Пепел и дым наполнили воздух»: как произошел теракт 11 сентября

Утром 11 сентября 2001 года террористы захватили четыре пассажирских самолета в США. В 08:46 первый из них — лайнер авиакомпании American Airlines, летевший из Бостона в Лос-Анджелес, — врезался в Северную башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

Сначала очевидцы решили, что произошел несчастный случай: самолет сошел с курса и случайно врезался в башню. Некоторые признавались: подумали, что снимают кино. Но 17 минут спустя второй борт — судно компании United Airlines, следовавшее по аналогичному маршруту, — влетел в Южную башню центра. Оба небоскреба, известные как «башни-близнецы», рухнули.

«Здание стало трястись. Я пошатнулась и прижалась к стене, а сзади обрушился потолок. Пепел и дым наполнили воздух. Я слышала крик женщины, от которого кровь застыла в жилах. Какой-то мужчина звал на помощь, а еще был слышен очень громкий стук», — вспоминала одна из сотрудниц центра.

Прибывшие на место пожарные и полицейские, по словам очевидцев, «были сами по себе настолько растеряны, что не понимали, что делать, куда бежать и кого спасать». Выбраться из торгового центра сумели, по разным оценкам, от 13 до 17 тыс. человек. Погибли в башнях 2606 человек.

Третий лайнер террористы направили в западное крыло здания Пентагона, где после падения судна начинается сильный пожар. Там число жертв составило 125 человек. Четвертый борт упал на поле в штате Пенсильвания: пассажирам и экипажу удалось в последний момент перехватить управление.

Всего в результате теракта, не считая 19 террористов-смертников, погибли 2977 человек, в том числе 246 пассажиров и членов экипажа захваченных самолетов. Еще 24 были объявлены пропавшими без вести.

Хронология событий — в нашей фотогалерее.