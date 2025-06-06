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Как в Москве отмечают Курбан-байрам

Около 250 тысяч верующих пришли на проповедь в Москве в честь Курбан-байрама

С вечера 5 июня в мире отмечают один из двух главных мусульманских праздников — Курбан-байрам. Дата празднования меняется ежегодно, так как зависит от исламского лунного календаря. Как правило, праздник длится три дня, самый главный день в этом году — 6 июня. Этот день объявлен нерабочим в российских регионах, где многие жители проповедуют ислам — в Адыгее, Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Татарстане, Чечне и Крыму. В Москве 6 июня — рабочий день, однако в столице открыли специальные площадки для молитв.

На утреннюю проповедь к Соборной мечети в Москве пришли около 250 тыс. верующих. В этом месте усилили меры безопасности, там дежурят силовики. Соборная мечеть — самая вместительная в Европе (до 10 тысяч человек), но желающих посетить ее в праздник гораздо больше, поэтому люди совершают намаз на улице около мечети.

Часть дорог в столице перекрыли на время праздника.

Готовясь к Курбан-байраму, верующие заранее начинают вести более умеренный образ жизни, совершают паломничество, соблюдают пост, а также выбирают животное, обычно барана, для жертвоприношения и начинают за ним ухаживать. В этом году жертву приносят в период с 6 по 9 июня. После мясо делят на три части: для себя, для соседей и родственников, для нуждающихся.

Как в Москве отмечают Курбан-байрам — в галерее «Газеты.Ru».

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