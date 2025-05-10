Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Фото

Суд за алименты, рак, изуродованная фигура: что перенесла Линда Евангелиста

Линде Евангелисте исполнилось 60 лет
,

Линда Евангелиста отмечает 60-летие. В самом начале 90-х она входила в число легендарных супермоделей и прославилась фразой «Я не встану с постели меньше, чем за $10 000», сказанной в интервью Vogue. Цитату приводят именно в этом виде — хотя на самом деле Евангелиста, рассуждая о гонорарах, которые получают и она, и другие супермодели, заявила: «У нас с Кристи [Терлингтон] есть такое выражение: мы не просыпаемся меньше, чем за $10 000 в день».

С тех пор Линда Евангелиста много раз комментировала эту фразу. В 2001-м она в беседе с тем же изданием призналась, что у нее спрашивают о ней в каждом интервью — и она устала извиняться и говорить, что это была шутка, и больше не жалеет о сказанном, хотя не стала бы это повторять. А в недавнем документальном фильме о Vogue Линда Евангелиста призналась: «Я и понятия не имела, что это привлечет столько внимания. Я не хочу быть известной только этим, я сделала гораздо больше, а не только сказала эту фразу, а она прилипла».

С 90-х в жизни Линды Евангелисты было много взлетов и немало — тяжелых моментов, болезней и неприятностей. И все же она остается одной из представительниц легендарной пятерки супермоделей 90-х — Линды, Синды, Наоми, Кристи и Татьяны. Настоящей, эталонной супермоделью.

Как менялась Линда Евангелиста с годами, смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».

Комментарии
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами