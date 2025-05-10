Суд за алименты, рак, изуродованная фигура: что перенесла Линда Евангелиста

Линда Евангелиста отмечает 60-летие. В самом начале 90-х она входила в число легендарных супермоделей и прославилась фразой «Я не встану с постели меньше, чем за $10 000», сказанной в интервью Vogue. Цитату приводят именно в этом виде — хотя на самом деле Евангелиста, рассуждая о гонорарах, которые получают и она, и другие супермодели, заявила: «У нас с Кристи [Терлингтон] есть такое выражение: мы не просыпаемся меньше, чем за $10 000 в день».

С тех пор Линда Евангелиста много раз комментировала эту фразу. В 2001-м она в беседе с тем же изданием призналась, что у нее спрашивают о ней в каждом интервью — и она устала извиняться и говорить, что это была шутка, и больше не жалеет о сказанном, хотя не стала бы это повторять. А в недавнем документальном фильме о Vogue Линда Евангелиста призналась: «Я и понятия не имела, что это привлечет столько внимания. Я не хочу быть известной только этим, я сделала гораздо больше, а не только сказала эту фразу, а она прилипла».

С 90-х в жизни Линды Евангелисты было много взлетов и немало — тяжелых моментов, болезней и неприятностей. И все же она остается одной из представительниц легендарной пятерки супермоделей 90-х — Линды, Синды, Наоми, Кристи и Татьяны. Настоящей, эталонной супермоделью.

Как менялась Линда Евангелиста с годами, смотрите в фотогалерее «Газеты.Ru».