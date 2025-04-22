Папа может. 8 лучших фильмов и сериалов о Римском папстве

21 апреля не стало Хорхе Марио Бергольо, более известного как папа Римский Франциск, — первого в истории понтифика из Нового света. В ближайшие недели в Ватикане пройдут выборы нового папы, главных претендентов на папский престол уже разбирают под микроскопом. Косвенно приобщиться к всеобщему ажиотажу можем и мы с вами — благо, что существует мировой кинематограф, периодически выдающий шедевры о католической церкви. 8 лучших фильмов и сериалов на тему папства — в фотогалерее «Газеты.Ru».