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Папа может. 8 лучших фильмов и сериалов о Римском папстве

Лучшие фильмы и сериалы о папах Римских
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21 апреля не стало Хорхе Марио Бергольо, более известного как папа Римский Франциск, — первого в истории понтифика из Нового света. В ближайшие недели в Ватикане пройдут выборы нового папы, главных претендентов на папский престол уже разбирают под микроскопом. Косвенно приобщиться к всеобщему ажиотажу можем и мы с вами — благо, что существует мировой кинематограф, периодически выдающий шедевры о католической церкви. 8 лучших фильмов и сериалов на тему папства — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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