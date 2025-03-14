Фестиваль красок: как в Индии отмечают праздник Холи

В Индии начался один из древнейших на планете праздник Холи

14 марта в Индии отмечают праздник Холи, или бенгальский новый год. Это второй по значению праздник в индуизме после Дивали — «фестиваля огней». Холи же представляет собой «фестиваль красок».

Холи по праву считается одним из самых красочных торжеств: на протяжении двух дней участники обмазывают и обсыпают друг друга красочными пигментами и цветами. Праздник отмечается на протяжении более 3 тыс. лет и является одним из древнейших в мире.

Он упоминается в древних санскритских текстах и подробно описан в Ведах. В этот день индуисты празднуют приход весны, обновление жизни и избавление от злых сил.

Существует несколько легенд, объясняющих происхождение праздника. Одна из наиболее известных связана с победой над демоницей Холикой. Ее чучело сжигают в первый день торжества на огромном костре, а зола от этого огня, по поверью, приносит удачу.

Еще одним важным символом Холи является бог любви и наслаждения Кама — индуистский аналог Купидона. Согласно преданиям, его лук сделан из сахарного тростника, тетива состоит из роя жужжащих пчел, а стрелы из цветочных стеблей.

Наибольшую популярность фестиваль Холи имеет в северных регионах Индии, таких как Уттар-Прадеш, Пенджаб и Раджастхан, в самой столице страны — Дели, а также в Непале.