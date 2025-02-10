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Энергия и рок-н-ролл: как прошел фестиваль «Стиляги: зимняя дискотека» в Москве

Гости парка «Ходынское поле» погрузились в атмосферу 1950-х годов

В столичном парке «Ходынское поле» прошел костюмированный фестиваль, получивший название «Стиляги: зимняя дискотека». Праздник был организован в рамках проекта «Зима в Москве».

Мероприятие объединило молодых дизайнеров и представителей креативных индустрий. Гости фестиваля смогли познакомиться с модой 50-х годов, потанцевать, зарядиться яркими эмоциями и получить незабываемые впечатления.

Со сцены звучали «Песенка о медведях» Аиды Ведищевой, хит группы «Браво» про Васю — стилягу из Москвы и другие любимые москвичами и гостями столицы композиции.
На площадке работало шесть тематических «домиков»: «Макияж», «Стиль», «Книги», «Игры», «Сатира» и «Мода». Посетителям парка предлагали сделать модные в середине прошлого века прически, макияж, приобрести книги того времени, поиграть в большой автомат с игрушками.

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