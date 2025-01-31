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Гамбургер за полтора рубля: 35 лет назад в Москве открылся первый Макдональдс

Первый ресторан Макдональдс появился в СССР 31 января 1990 года

35 лет назад, 31 января 1990 года, в СССР открылся первый Макдональдс. Ресторан на 900 посадочных мест расположился на Пушкинской площади в Москве, на тот момент он был самым большим в мире.

К открытию собралась очередь около пяти тысяч человек, места в ней занимали с ночи. Некоторые школьники пропустили уроки, чтобы попасть в Макдональдс. Первыми его посетили дети из детских домов, для них был организован бесплатный обед. А вот всем остальным новомодные гамбургер, картошку и колу пришлось покупать за свои деньги. Удовольствие это для того времени было не из дешевых: две порции картошки и напиток стоили 1 рубль 30 копеек, бургер — полтора рубля, Биг Мак — почти четыре.

Несмотря на это, отбоя от желающих попробовать американский фастфуд не было. В первый день работы Макдональдс обслужил около 30 тысяч человек, что стало для сети рекордом. Как это было — в галерее «Газеты.Ru».

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