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«Мальчик хочет в Тамбов» и «Утиные истории»: 55 лет со дня рождения Мурата Насырова

Певцу Мурату Насырову могло бы исполниться 55 лет

Автор хита «Мальчик хочет в Тамбов» Мурат Насыров родился 13 декабря 1969 года в Алма-Ате. Его родители от шоу бизнеса были далеки: отец работал в таксопарке, мать — на фабрике пластмассовых изделий. В семье было пятеро детей, Мурат — младший. Склонность к творчеству ему, вероятно, передалась от отца: тот играл на уйгурских музыкальных инструментах, был поэтом, наизусть знал Коран.
 
Еще в школе Мурат начал приобщаться к музыке — освоил игру на гитаре. Во время службы в армии выступал в составе музыкального коллектива дивизии, а после решил перебраться в Москву. В столице 21-летнему юноше поначалу пришлось непросто, приходилось даже голодать. Однако ему удалось осуществить свою мечту: он поступил в Академию музыки имени Гнесиных. Конкурс был огромным — около 40 человек на место.
 
Первый успех пришел к Насырову на конкурсе «Ялта-91», где он выступил с песнями из репертуара Джорджа Майкла и Аллы Пугачевой (Careless Whisper и «Волшебник-недоучка»), а затем, будучи уже в статусе победителя, спел композицию собственного сочинения «Ты одна». В жюри входили звезды первой величины — Лайма Вайкуле, Игорь Корнелюк, Вячеслав Добрынин, Игорь Крутой.

Всерьез продвинуться на российскую сцену Насырову помогли земляки из группы «А-Студио», которые свели его с продюсером Арманом Давлетяровым. Первый же альбом порадовал публику ярким хитом: песней «Мальчик хочет в Тамбов», которая обеспечила артисту известность на всю страну и принесла ему «Золотой граммофон». Вторую такую премию он получил за хит «Я — это ты, ты — это я».
 
Интересный факт: в начале 1990-х Насыров исполнил вступительные песни к русскоязычным версиям диснеевских мультсериалов «Черный плащ» и «Утиные истории».
  
Артиста не стало 19 января 2007 года. Он выпал из окна своей московской квартиры. У него остались двое детей. Дочь Лия окончила Российский экономический университет им. Плеханова, а ее брат Аким занялся музыкой, он играет на саксофоне.

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