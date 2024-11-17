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147 сантиметров чистого таланта. Дэнни Де Вито – 80 лет

Актеру Дэнни Де Вито исполнилось 80 лет

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Дэнни Де Вито родился 17 ноября 1944 года в Нью-Джерси в итало-албанской семье — его отец владел мелким бизнесом и воспитывал детей (актер рос с двумя старшими сестрами) в католической вере. В юношестве он работал в салоне красоты своей сестры — и в поисках преподавателя, который научил бы его профессионально наносить макияж, пришел в Американскую академию драматического искусства. В 1966 году Де Вито закончил ее начинающим актером — первое время играл в небольших театрах. Дебютной ролью Дэнни Де Вито в кино стал эпизод в картине «Хрупкие мечты» 1970 года.

В дальнейшем актер сыграл в картинах, признанных шедеврами мирового кинематографа, срежиссировал более десятка фильмов, стал продюсером таких хитов, как «Криминальное чтиво» и «Эрин Брокович». И все это — несмотря на рост в 147 см (причина ему — множественная эпифизарная дисплазия). Много лет Де Вито был женат на актрисе Рее Перлман, пара воспитала троих детей (старшая, Люси, теперь играет на Бродвее). Правда, в 2017-м супруги расстались, но разводиться не стали.

В обширной фильмографии Дэнни Де Вито есть картины разных жанров. Какие из них точно стоит посмотреть или пересмотреть — в фотогалерее «Газеты.Ru».

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