Астронавт, ловелас и детектив. Мэттью Макконахи — 55

Американский актер Мэттью Макконахи родился 4 ноября 1969 года. Он с детства отличался уверенностью, а в старших классах победил в голосовании за самого красивого парня школы. Юный ловелас пользовался популярностью у девушек и часто ходил на свидания, а после окончания школы решил пустить свою энергию в творчество, поступив в колледж на специальность «Радио, телевидение и кинематограф». Первая работа актера заключалась в коротких съемках для рекламы, а в 1992 году он снялся в клипе Триши Йервуд и Дона Хенли Walkaway Joe и сериале «Неразгаданные тайны».

Через год состоялся кинодебют Макконахи в фильме «Парень с того света», где он сыграл эпизодическую роль. Затем последовали такие же второстепенные роли в лентах «Под кайфом и в смятении», «Техасская резня бензопилой 4» и «Ангелы у кромки поля». К 1996 году актер дорос до главных ролей в фильмах «Время убивать», «Контакт», «Эд из телевизора» и «Братья Ньютон».

В 2000-х Макконахи снимался в основном в романтических комедиях вроде «Свадебного переполоха» и «Призраков бывших подружек», а с 2010-го в его фильмографии уже преобладали драматические роли — в картинах «Линкольн для адвоката», «Интерстеллар», «Джентльмены» и других. В 2013 году актер получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Далласский клуб покупателей». На его счету более 80 актерских работ, девять продюсерских проектов, а также десятки наград и номинаций в различных премиях, включая «Оскар», «Золотой глобус», «Сатурн» и «Эмми».

К 55-летию Мэттью Макконахи «Газета.Ru» рассказывает о его лучших ролях в фильмах и сериалах.