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Секс, свобода и рок-н-ролл: как прошел легендарный Woodstock-69

55 лет назад открылся фестиваль Woodstock-69

Легендарный фестиваль Woodstock, впервые прошедший в 1969 году, не задумывался таким масштабным, каким стал в итоге. Организаторы Майкл Лэнг, Джон Робертс, Джоэла Розенман и Арти Корнфельд изначально планировали открыть звукозаписывающую студию в городе Вудсток в штате Нью-Йорк, но со временем идея переросла в нечто большее. Так и появился Woodstock.

Фестиваль планировали провести все в том же городе, но в Вудстоке не оказалась подходящей площадки, которая могла бы вместить 50 тыс. зрителей. Тогда организаторы арендовали землю в парке «Миллз» в Уоллкилле, но против оказались власти и местные жители. На помощь Лэнгу, Робертсу, Розенману и Корнфельду пришел фермер Макс Ясгур — он предложил им взять в аренду часть своей земли в Бетеле в том же штате.

На подготовку осталось меньше месяца, и к моменту, когда на фестиваль стали пребывать первые зрители, установка ограждений и билетных касс все еще не была закончена. Как и сцена, на постройку которой бросили все силы. В итоге в ночь перед фестивалем все ограждения были убраны, и Woodstock стал фактически бесплатным.

На «три дня мира и музыки» приехали полмиллиона человек. На Woodstock-69 выступили The Who, Jefferson Airplane, Дженис Джоплин, Creedence Clearwater Revival, Джоан Баэз, Джо Кокер, Джими Хендрикс, Grateful Dead, Рави Шанкар, Карлос Сантана и многие другие исполнители.

Несмотря на плохую погоду и нехватку еды, воды и санитарных условий, атмосфера на фестивале не скатывалась в насилие. Некоторые зрители говорили, что причиной тому было большое количество наркотиков. Другие же считали, что хиппи, приехавшие на Woodstock-69, просто проводили время на фестивале в соответствии со своим главным принципом «Занимайтесь любовью, а не войной». Некоторые пары восприняли его слишком буквально.

Woodstock-69 закрывал Джими Хендрикс. Из-за задержек он вышел на сцену только в девять утра 18 августа, хотя фестиваль должен был закончиться днем ранее. Несмотря на то, что к тому моменту публика сократилась до 35 тыс. зрителей, музыкант выложился на полную. Вместе с группой Gypsy Sun & Rainbows он сыграл 16 песен, но ключевой в его выступления стала новая интерпретация гимна США.

В эту версию The Star-Spangled Banner Хендрикс, используя гитару, включил имитацию звуков бомб и выстрелов. Выступление музыканта до сих пор считается одной из самых знаменитых версий этой композиции. Она же стала финальным аккордом документального фильма о фестивале, который в 1971 году получил «Оскар».

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