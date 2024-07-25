Когда деревья были большими: за что все любят Василия Шукшина
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В 1954 году 25-летний Василий Шукшин поступил на режиссерский факультет ВГИКа. Позже в интервью Василий Макарович говорил, что к этому времени ему уже хватало опыта, чтобы размышлять самостоятельно, поскольку он хорошо знал крестьянскую жизнь, рано начал трудовую деятельность, отслужил на флоте. Во время учебы он написал свои первые рассказы, которые показал педагогу, знаменитому режиссеру Михаилу Ромму. В 1958 году журнал «Смена» опубликовал дебютный рассказ Шукшина — «Двое на телеге».
Василий Шукшин на съемках фильма «Из Лебяжьего сообщают» (1960)
Будучи студентом второго курса, Василий Шукшин впервые оказался на съемочной площадке, приняв участие в маленьком эпизоде эпопеи Сергея Герасимова «Тихий Дон». Тогда же он получил первую роль в короткометражке «Убийцы», которая была курсовой работой учеников Ромма, в том числе Андрея Тарковского.
Вскоре последовали главные роли в картинах «Два Федора» и «Золотой эшелон». Из-за плотного графика Шукшину пришлось отложить съемки своей дипломной работы. В 1959 году он успешно сдал госэкзамены, а его дипломный короткометражный фильм «Из Лебяжьего сообщают» был представлен к защите лишь в 1960 году.
Василий Шукшин в роли Петра Ивлева, Леонид Чубаров (Грай) и Василий Макаров (Байкалов) на съемочной площадке фильма «Из Лебяжьего сообщают» (1960)
По сюжету социальной драмы «Из Лебяжьего сообщают» секретарь райкома Байкалов, обеспокоенный состоянием уборочной кампании в селе Лебяжье, отправляет туда инструктора Петра Ивлева. Он должен помочь сельчанам решить множество разных проблем и завершить уборочную до дождей. Василий Шукшин сам написал сценарий к своей первой режиссерской работе и сыграл роль инструктора Ивлева.
Василий Шукшин в роли Степана Ревуна на съемочной площадке фильма «Аленка» (1961)
К моменту окончания режиссерского факультета ВГИКа Шукшин уже был известен как актер и получал множество предложений. Только в 1961 году он снялся сразу в пяти фильмах: «Аленка», «Командировка», «Мишка, Серега и я», «Когда деревья были большими» и в короткометражке выпускников ВГИКа «Юрка, бесштанная команда».
Михаил Ульянов (Жуков) и Василий Шукшин (Конев) на съемочной площадке фильма «Освобождение» (1968–1971)
Фильм-эпопея «Освобождение» был задуман режиссером Юрием Озеровым как историческая хроника. Поэтому наряду с вымышленными там действует 51 исторический персонаж. Особое внимание при подборе актеров уделялось их внешнему сходству с героями, которых им предстояло сыграть. В первых двух фильмах роль маршала Ивана Конева сыграл Юрий Легков. Однако образ, который он создал, не устроил самого маршала. По его просьбе руководство киностудии «Мосфильм» заменило артиста на Василия Шукшина, которому для роли пришлось побриться налысо. Его работой в картине Конев остался очень доволен.
Василий Шукшин в роли рецидивиста Егора Прокудина и Лидия Федосеева-Шукшина (Люба Байкалова) на съемочной площадке фильма «Калина красная» (1973)
В 1965 году Василий Шукшин начал писать сценарий о восстании Степана Разина, в 1969 году преобразованный в роман «Я пришел дать вам волю». Однако на киностудии имени Горького, где работал режиссер, не поддержали проект. Госкино также не одобрило производство картины. Спустя некоторое время появилась возможность снять картину на «Мосфильме», но с условием — сначала Шукшин должен сделать фильм о современниках. Он предложил сюжет о судьбе вора-рецидивиста. В дирекции студии идею одобрили, но от долгих переживаний у Василия Макаровича обострилась язвенная болезнь. Сценарий он писал, лежа в больнице.
Василий Шукшин (Егор Прокудин) и Лидия Федосеева-Шукшина (Люба Байкалова) на съемках фильма «Калина красная» (1973)
В основу сюжета «Калина красная» Шукшин положил историю своей двоюродной сестры Любы Байкаловой, которая долгое время переписывалась с заключенным, обещавшим приехать к ней после освобождения. Этим именем он назвал главную героиню фильма, которую сыграла его супруга, Лидия Федосеева-Шукшина. Она же предложила название фильма в честь песни, с которой в 1964 году начались ее отношения с Шукшиным.
Олег Корчиков (Шура), Василий Шукшин (Прокудин), Георгий Бурков (Губошлеп) и Людмила Коршакова (эпизод) на съемочной площадке фильма «Калина красная» (1973)
На роль рецидивиста Егора Прокудина режиссер пригласил Леонида Куравлева, который уже снялся в трех его фильмах: «Из Лебяжьего сообщают», «Живет такой парень», «Ваш сын и брат». Однако актер был занят на съемках телесериала «Семнадцать мгновений весны» и в нескольких других проектах. Тогда Шукшин решил сыграть сам. Лидия Николаевна признавалась, что была рада этому обстоятельству, поскольку считала, что образ Прокудина супруг писал под собственный характер. Фильм стал одной из самых ярких актерских и режиссерских работ Василия Макаровича. В 1974 году зрители журнала «Советский экран» назвали «Калину красную» лучшим фильмом года, а Василия Шукшина — лучшим актером.
Василий Шукшин в роли рядового Лопахина, Вячеслав Тихонов (рядовой Стрельцов) и режиссер Сергей Бондарчук на съемках фильма «Они сражались за Родину» (1975)
У Василия Шукшина были дружеские отношения с Сергеем Бондарчуком, который поддержал коллегу во время перехода на киностудию «Мосфильм» и при сдаче картины «Калина красная». Сергей Федорович очень хотел поработать с Шукшиным и предложил ему роль рядового Лопахина в военной драме «Они сражались за Родину». На тот момент Василий Макарович был поглощен идеей экранизации своего романа «Я пришел дать вам волю» о Степане Разине, но после прочтения сценария согласился на предложение. Ему особенно был интересен опыт Бондарчука в съемках массовых сцен, который мог пригодиться в работе над собственным фильмом.
Василий Шукшин (рядовой Лопахин) и Георгий Бурков (рядовой Копытовский) на съемках фильма «Они сражались за Родину» (1975)
Шукшин планировал, что осенью 1974 года наконец-то приступит к работе над своим фильмом о Степане Разине. Однако 2 октября 1974 года, когда еще шли съемки «Они сражались за Родину», артиста не стало. Оставшиеся эпизоды с Лопахиным досняли с помощью дублера — ленинградского актера Юрия Соловьева. Он был знаком с Шукшиным еще по ВГИКу, некоторое время жил с ним в одной комнате в общежитии. Озвучил роль Игорь Ефимов, которому удалось передать хорошо знакомые зрителям шукшинские интонации.
25 июля исполняется 95 лет со дня рождения Василия Шукшина — выдающегося актера, режиссера, сценариста и писателя. По этому случаю «Газета.Ru» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» подготовили подборку фотографий, связанных с его знаковыми работами в кино.