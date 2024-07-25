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Когда деревья были большими: за что все любят Василия Шукшина

95 лет со дня рождения Василия Шукшина

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25 июля исполняется 95 лет со дня рождения Василия Шукшина — выдающегося актера, режиссера, сценариста и писателя. По этому случаю «Газета.Ru» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» подготовили подборку фотографий, связанных с его знаковыми работами в кино.

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