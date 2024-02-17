«Криминальное чтиво», «Бриолин» и еще 6 лучших фильмов Джона Траволты

18 февраля американскому актеру, танцору и большому любителю пилотирования Джону Траволте исполняется 70 лет. Ворвавшись в мир кино как юная суперзвезда мюзиклов, он едва не закончил карьеру еще в молодом для профессии возрасте из-за ряда провальных проектов, но затем повстречал Квентина Тарантино – и добился признания в новом для себя, более драматическом и серьезном амплуа.

«Газета.Ru» в честь юбилея обладателя «Золотого Глобуса» вспоминает о восьми его лучших ролях.