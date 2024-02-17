Газета.Ru в Telegram
Фото

«Криминальное чтиво», «Бриолин» и еще 6 лучших фильмов Джона Траволты

Актеру Джону Траволте исполнилось 70 лет

,

18 февраля американскому актеру, танцору и большому любителю пилотирования Джону Траволте исполняется 70 лет. Ворвавшись в мир кино как юная суперзвезда мюзиклов, он едва не закончил карьеру еще в молодом для профессии возрасте из-за ряда провальных проектов, но затем повстречал Квентина Тарантино – и добился признания в новом для себя, более драматическом и серьезном амплуа.

«Газета.Ru» в честь юбилея обладателя «Золотого Глобуса» вспоминает о восьми его лучших ролях.

Что думаешь?
Картина дня
Позывной «Джигит»: в Севастополе от ранений умер замкомандующего 18-й армии
Замкомандующего 18-й армией РФ Магомеджанов умер в госпитале от ранений на СВО
Военная операция на Украине, день 725-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 725-й день
Россиян призвали покинуть Шри-Ланку из-за скандала с извращенцем в отеле
Полиция Шри-Ланки начала расследование инцидента с российскими туристами в отеле
Кардиолог назвал продукты, повышающие риск инсульта и инфаркта
Клиника Мэйо: снизить уровень в триглицеридов поможет ограничение сахара в диете
Ким Кардашьян показала сумку за $70 тысяч
В Госдуме рассказали, как не платить транспортный налог за неисправную машину
Лера Кудрявцева заявила о предстоящей операции после травмы колена
Новости и материалы
Ксения Собчак показала подросшего сына от Максима Виторгана
Ученица Тутберидзе выиграла Спартакиаду
Стали известны потери ВСУ на Краснолиманском направлении
Akmal рассказал, как его травили в школе
Минобороны сообщило о потерях ВСУ на Донецком направлении
Российские войска ликвидировали 40 солдат ВСУ на Купянском направлении
«Желаемое за действительное»: в «Пари НН» не знают о контракте с лидером ЦСКА
В сети обсуждают фото Эмили Ратаковски в крошечном бикини без фильтров
Боррель заявил, что ситуация на Украине разрешится через три месяца
В Telegram произошел массовый сбой
Путин рассказал, о чем думал, когда подписывал Минские соглашения
Эксперты ждут снижения цен на вторичном рынке жилья в РФ
Певица Слава была вынуждена пойти к психологу после длительных проблем со здоровьем
В Минобороны РФ рассказали, на сколько продвинулись войска в ходе взятия Авдеевки
Путин заявил, что Россия готова к мирному урегулированию конфликта на Украине
Песков заявил о продолжении наступательных действий ВС России близ Авдеевки
Глава UFC: Хабиб не успевал дойти до раздевалки после боя, ему уже звонил Путин
Двое пьяных россиян устроили дебош на борту самолета
Все новости
Путин положительно оценил неэнергетическую часть экономики России
В Минпросвещения назвали даты проведения последних звонков и выпускных
Первый чемпион «Шлема»: Евгений Кафельников отмечает юбилей
Самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников отмечает 50-летие
«Преступления раскрывают не выходя из кабинета»
Как в России разгромили ОПГ 1990-х, победили терроризм и сделали жизнь миллионов людей безопаснее
«Из всех доступных источников»: президент Чехии нашел сотни тысяч снарядов для ВСУ
Президент Павел: Чехия может закупить более 800 тысяч снарядов для армии Украины
Старший сын главы Чечни Ахмат Кадыров стал министром. Осенью ему исполнилось 18 лет
Старшего сына главы Чечни назначили министром по делам молодежи
14 главных фото недели: Авдеевка, Зендая в доспехах и День святого Валентина
На оружие и восстановление Украины: ЕС и США придумали, как использовать российские активы
США передадут Эстонии $500 тысяч, изъятых по делу о контрабанде в Россию
«Искусственный дефицит оружия»: Зеленский объяснил отступление ВСУ из Авдеевки
Генерал Тарнавский заявил, что бойцы ВСУ попали в плен при отходе из Авдеевки
Бананы возвращаются: Эквадор передумал отдавать военную технику США
Посол РФ Спринчан: Эквадор отказался поставлять российскую военную технику США
«Публику нельзя рассмешить намеренно». Анна Хилькевич о шоу «Это мы», «Универе» и материнстве
Актриса Хилькевич заявила, что мечтает сняться в драматической роли
МИД назвал Абхазию опасной для россиянок. Все из-за насильника, который вышел на свободу
МИД назвал посещение Абхазии опасным для россиян из-за освобождения насильника
Военная операция на Украине, день 724-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 724-й день
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами