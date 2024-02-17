18 февраля 2024, 14:27
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«Криминальное чтиво», «Бриолин» и еще 6 лучших фильмов Джона Траволты
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«Криминальное чтиво» (1994)
Один из самых популярных фильмов в истории, не нуждающийся в каких-либо представлениях. Для Траволты проект Квентина Тарантино стал спасательный кругом, перезапустившим карьеру после неудачных 80-х (все было настолько плохо, что его даже номинировали на антипремию «Золотая малина» в категории «худший актер десятилетия»). При этом в криминальную драму артист вполне мог и не попасть – Тарантино изначально хотел, чтобы в «Чтиве» был персонаж Майкла Мэдсена из «Бешеных псов» по имени Вик Вега. Однако Мэдсен отказался от проекта из-за контрактных обязательств, и в итоге его заменили на Траволту (что принесло ему очередные номинации на «Оскар» и «Глобус») – предварительно сменив имя персонажа на Винсент.
«Лихорадка субботнего вечера» (1977)
Траволта начал активно сниматься еще в первой половине 70-х, однако по-настоящему известным его сделала роль в мюзикле «Лихорадка субботнего вечера», принесшая 23-летнему актеру номинации на «Оскар» и «Золотой Глобус». Сценарий ленты был основан на журналистской статье, посвященной жизни бруклинской молодежи в эпоху зарождения диско (при этом достоверность материала впоследствии подвергалась сомнению). Известно также, что в рамках подготовки к роли молодой актер ежедневно занимался танцами по три часа, из-за чего серьезно похудел.
«Бриолин» (1978)
Вновь мюзикл – и вновь личная номинация на «Глобус». Яркий и завораживающий «Бриолин», действие которого разворачивается в США 1950-х годов, долгое время носил статус самого кассового представителя жанра в истории, тогда как саундтрек к фильму 20 раз (!) добивался платинового статуса. На фоне сумасшедшей популярности ленты ее создатели планировали запустить целую «бриолиновую» франшизу минимум из четырех картин, однако после выхода второй части (уже без Траволты, зато с Мишель Пфайффер) от идеи решили отказаться.
«Достать коротышку» (1995)
Поучаствовать в криминальной комедии о гангстере, снимающем в Голливуде собственный фильм, Траволте предложил Тарантино, разглядевший в проекте высокий потенциал на ранней стадии, и не прогадал – за «Достать коротышку» актер получил свой пока что единственный в карьере «Золотой Глобус». Партнерами Траволты по ленте стали Джин Хэкмен, Рене Руссо и Дэнни Де Вито. Впоследствии картина получила сиквел и отдельный сериал, растянувшийся на три сезона.
«Без лица» (1997)
Великий фильм Джона Ву с крышесносным сюжетом, в котором агент ФБР Шон Арчер теряет сына по вине преступника Кастора Троя, после чего ловит его, а затем узнает, что тот затеял крупный теракт, – и решается на пересадку лица находящегося в коме бандита с целью выведать информацию у сидящих в тюрьме пособников. Ситуация становится совсем уж сумасшедшей, когда преступник приходит в себя, убивает причастных к операции – и фактически становится для всех агентом ФБР. Главные роли в ленте исполнили Траволта и Николас Кейдж: в силу сценария оба сыграли и Арчера, и Троя.
«Тонкая красная линия» (1998)
Нетипичный представитель фильмографии Траволты – военный эпик Терренса Малика, рассказывающий вымышленную историю о войсках США во время битвы за Гуадалканал во Второй мировой войне. В «Тонкой красной линии» актер исполнил одну из второстепенных ролей, зато стал участником суперзвездного каста – вместе с ним в фильме снялись Шон Пенн, Бен Чаплин, Ник Нолти, Джон Кьюсак, Эдриан Броуди,
Вуди Харрельсон, Джон Си Райли, Джордж Клуни, Миранда Отто, Джаред Лето и другие.
«Пароль «Рыба-меч» (2001)
Триллер с Траволтой, Хью Джекманом, Холли Берри, Доном Чидлом и Винни Джонсон – об отсидевшем хакере в отставке, которого нанимают для взлома баз данных правительства США. Лента вошла в историю как первая, в которой Берри, одна из самых желанных актрис десятилетия, снялась топлес, – согласно слухам, за это ее гонорар пополнился $2 млн.
«Из Парижа с любовью» (2009)
Остросюжетный боевик от Люка Бессона, провалившийся в прокате, но получивший хорошие отзывы критиков. По сюжету помощник американского посла в Париже Джеймс Риз (Джонатан Рис-Майерс), в действительности являющийся младшим оперативным сотрудником ЦРУ, живет роскошной жизнью во французской столице, но при этом мечтает о настоящем приключении спецагента. Мечта (в несколько ином – более суровом – виде) становится реальность с появлением в его судьбе напарника-сорвиголовы Чарли Уэкса (Траволта), который втягивает главного героя в опасные похождения.
18 февраля американскому актеру, танцору и большому любителю пилотирования Джону Траволте исполняется 70 лет. Ворвавшись в мир кино как юная суперзвезда мюзиклов, он едва не закончил карьеру еще в молодом для профессии возрасте из-за ряда провальных проектов, но затем повстречал Квентина Тарантино – и добился признания в новом для себя, более драматическом и серьезном амплуа.
«Газета.Ru» в честь юбилея обладателя «Золотого Глобуса» вспоминает о восьми его лучших ролях.