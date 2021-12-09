Спрос на суперъяхты побил мировой рекорд

В 2021 году суперъяхты стали пользоваться повышенным спросом у миллиардеров. Новые «лодки» длиной более 100 метров приобрели россиянин Роман Абрамович, американец Джеф Безос, норвежец Хьелль Инге Рекке. «Газета.Ru» — о том, почему гигантских лодок стало так много.

Количество строящихся суперъяхт достигло максимума за всю историю — это показал ежегодный отчет Global Order Book (GOB): в этом году количество заказов на суперъяхты составило 821 единицу, в сравнении с прошлогодними 807, — причем длина 27 из них больше 100 м. По данным журнала Boat International, только за первые четыре месяца 2021 года богачи потратили на роскошные яхты более 1 млрд долларов.

Как правило, в комплектацию суперъяхты помимо кают, технического блока и мест для персонала входит вертолетная площадка, бассейны, солярии, тренажерные залы, катера, кинотеатр. Раньше к категории суперъяхт относили судна длинной больше 22,5 метров, после этот параметр увеличился до 60 м, а затем и до 100 м. Однако журналисты Forbes, пишущие о яхтенной индустрии, полагают, что все эти изменения — чистый маркетинг.

Эксперты профильного издания Boat International связывают повышенные показатели спроса на яхты не только с желанием обеспеченных людей приобрести новое средство передвижения, но и с тем, что в список за 2021 год попали и те судна, которые не были сданы в прошлом году.

В 2020-м строительство многих кораблей было приостановлено по просьбе заказчиков из-за финансовых трудностей. В других случаях верфи на время пандемии сами прекратили свою работу — у их сотрудников не было возможности начать ходовые испытания и другие процессы по подготовке яхты к сдаче.

До 2025 года спустить на воду планируется 23 100-метровых суперъяхты. Голландская судостроительная компания Feadship недавно сдала в эксплуатацию 118-метровую «лодку», их конкуренты — Amels — объявили о новом заказе на 120-метровое судно, а верфь Oceanco отчиталась о пяти заказах на строительство 100-метровых гигантов. Тем не менее наибольшее число заказов на подобные проекты приходится на германскую судостроительную компанию Lürssen. А больше всего сделок по продаже суперъяхт совершается на американском рынке.

«Производство суперъяхт бьет рекорды, — цитирует главного редактора Boat International Стюарта Кэмпбелла Daily Mail. — Огромным спросом пользуются и малые суперъяхты. Многие модели распроданы на несколько лет вперед».

На вторичном рынке суперъяхты также переживают всплеск продаж. «Это был рекордный год для рынка подержанных яхт, — говорит Стюарт Кэмпбелл. — В 2021 году брокерские фирмы продали более 600 суперъяхт, что во многом превышает предыдущий рекорд».

Стоимость подержанной суперъяхты меньшего размера варьируется от одного до пяти млн евро. Ее эксплуатация, включая зарплату экипажа, топливо и стоимость стоянки, обойдется владельцу €200 тыс. в год.

Повышенный спрос в этом году эксперт отмечает и на яхты, оборудование которых позволяет исследовать океан, находясь долгое время в автономном режиме.

По мнению Кэмпбелла, состоятельные покупатели все больше хотят приключений. В 2021-м платформа GOB зарегистрировала 64 подобных яхты, находящихся в производстве или отправленных покупателю. Это рекордное количество за всю историю. Теперь на долю исследовательских судов приходится 9,4% от общего числа. Десять лет назад этот показатель был в два раза меньше.

Одним из заказчиков судна-исследователя выступил норвежский миллиардер Хьелль Инге Рекке. Он заказал суперъяхту на которой будет подводная лодка для исследования океана. REV Ocean будет иметь длину 182,9 м и после завершения строительства в 2024 году станет самой большой яхтой в мире.

Обладателем суперъяхты-эксплорера в 2021 году стал и Роман Абрамович. Его новая «лодка» Solaris длиной 139,7м была произведена на немецкой верфи Lloyd Werft, а ходовые испытания проходила в Северном море. У судна восемь палуб, вертолетная площадка и эксклюзивный дизайн, разработанный австралийским дизайнером Марком Ньюсоном.

В 2021-м году резко возросли заказы и на парусные суда. Среди них — 127-метровая яхта Y721, которую, как сообщается в СМИ, приобрел основатель Amazon Джефф Безос. Яхта, строящаяся голландской судостроительной компанией Oceanco, станет самой большой в мире в своем классе, когда ее спустят на воду в следующем году. Ее примерная стоимость составляет $500 млн.

Растет спрос и на небольшие яхты (24-30 м). Их количество увеличилось на 30,5% и в 2021 году составило больше 400 единиц. В целом же в этом году в эксплуатацию было сдано 1 200 яхт, что превысило рекорд 2009 года — тогда было спущено на воду чуть больше тысячи яхт.

Среди лидеров по странам, где производятся яхты и суперъяхты, лидирует Италия, за ней следуют — Нидерланды и Турция.

Наибольший рост активности наблюдается именно в Турции. Эксперты Boat International связывают это с более лояльным отношением к антикоронавирусным ограничениям и в соответствии с этим высокими темпами работы. России в списке производителей яхт пока нет.

По мнению Андрея Свеженцева, менеджера направления по продажам яхт и катеров АГ «Авилон», спрос среди россиян на суперъяхты устойчивый и очень большой. Благодаря им многие верфи, в первую очередь, европейские, загружены заказами на несколько лет вперед.

«Клиенты из РФ традиционно входят в тройку мировых лидеров среди покупателей суперъяхт наряду с клиентами из США и арабских стран, — говорит эксперт. — <…> Многие покупатели из России очень требовательны и своими запросами двигают индустрию суперъяхт вперед».

Во время пандемии спрос на яхты вырос, подтверждает Свеженцев. Этот факт он связывает с тем, что люди на яхте чувствуют себя максимально защищенно и могут свободно перемещаться по миру.

Кроме того, покупка роскошной яхты для богатого человека сопряжена с определением статуса. «Это совокупность деталей: здесь и стремление соответствовать моде, имиджевая составляющая, визитная карточка, и в целом это считается хорошим тоном, а также владеть роскошной яхтой — традиция», — говорит эксперт яхтенной индустрии.