Миллиардер Рыболовлев продал 67-метровую суперяхту

Миллиардер Дмитрий Рыболовлев продал 67-метровую суперяхту Anna I. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.
Изначально яхта выставлялась на продажу по цене €53,9 млн ($63 млн).
Точная цена сделки не известна. Но по данным источника Рыболовлев остался доволен . Представитель миллиардера отказался от комментариев.
Покупатель остался неизвестным.
Суперяхта Anna I построена на голландской верфи Feadship в 2007 году. На яхте была трансформируемая гостиная, приватный банкетный зал с раздвижными дверями на боковую палубу, за которым шла терраса над морем.
Одна из особенностей яхты — дизайн главной каюты. Она представляла собой двухуровневые апартаменты. Центральным элементом которых была кровать с балдахином. За ней была расположена просторная гардеробная, кабинет и ванная комната. Лестница вела в гостиную с панорамным видом.
На верхней палубе располагалась VIP-каюта с большими окнами и ванной комнатой. На нижней палубе — четыре двухместные каюты. В каждом номере был персональный причал и собственная ванная комната.
Лаундж-зона с большими окнами преобразовывалась в кинотеатр с выпадающим экраном и проектором. На террасе располагалась зона отдыха с джакузи, креслами и лежаками. На яхте был большой тренажерный зал, баня и хамам.
В кормовой части располагалась дополнительная зона отдыха с шезлонгами и подушками, образующими «турецкую кушетку», пишет портал Burgess Yachts.
Ранее Рыболовлев и Абрамович вошли в список самых богатых владельцев спортивных клубов. Рыболовлеву принадлежит «Монако».