Миллиардер Рыболовлев продал 67-метровую суперяхту

Миллиардер Дмитрий Рыболовлев продал 67-метровую суперяхту Anna I. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

Изначально яхта выставлялась на продажу по цене €53,9 млн ($63 млн).

Точная цена сделки не известна. Но по данным источника Рыболовлев остался доволен . Представитель миллиардера отказался от комментариев.

Покупатель остался неизвестным.

Суперяхта Anna I построена на голландской верфи Feadship в 2007 году. На яхте была трансформируемая гостиная, приватный банкетный зал с раздвижными дверями на боковую палубу, за которым шла терраса над морем.

Одна из особенностей яхты — дизайн главной каюты. Она представляла собой двухуровневые апартаменты. Центральным элементом которых была кровать с балдахином. За ней была расположена просторная гардеробная, кабинет и ванная комната. Лестница вела в гостиную с панорамным видом.

На верхней палубе располагалась VIP-каюта с большими окнами и ванной комнатой. На нижней палубе — четыре двухместные каюты. В каждом номере был персональный причал и собственная ванная комната.

Лаундж-зона с большими окнами преобразовывалась в кинотеатр с выпадающим экраном и проектором. На террасе располагалась зона отдыха с джакузи, креслами и лежаками. На яхте был большой тренажерный зал, баня и хамам.

В кормовой части располагалась дополнительная зона отдыха с шезлонгами и подушками, образующими «турецкую кушетку», пишет портал Burgess Yachts.

Ранее Рыболовлев и Абрамович вошли в список самых богатых владельцев спортивных клубов. Рыболовлеву принадлежит «Монако».