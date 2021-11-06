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Спилберг продал свою 86-метровую яхту канадскому миллиардеру

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AP

Американский кинорежиссер Стивен Спилберг продал свою яхту Seven Seas («Семь морей»), которая в начале этого года оценивалась в $158 млн. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, новым владельцем 86-метровой яхты стала компания Zekelman Investments, которая связана с канадскими миллиардером Барри Зекельманом.

При этом официального подтверждения проведенной сделки и ее суммы нет.

В свою очередь Forbes отмечает, что сделка проводилась через брокерскую фирму Merle Wood & Associates. В фирме уточнили, что при покупке яхта была переименована в Man of Steel («Человек из стали»), это название Зекельман использует для своих лодок.

Яхта была построена для Спилберга в 2010 году голландской фирмой Oceanco. Ее палубы изготовлены из тикового дерева, на судне могут находиться 20 гостей и 28 членов экипажа.

Ожидается, что место Seven Seas займет другая 109-метровая яхта, которую режиссер также заказал у Oceanco.

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