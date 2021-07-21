Чемодан, вокзал, дача: как отдыхают скандинавские монархи

В этом году монархи — по крайней мере, стран Скандинавии, — познают прелести внутреннего туризма. Они отдыхают в родных странах — совершают путешествия на яхтах или проводят время с семьей в летних резиденциях. «Газета.Ru» рассказывает, где можно встретить датскую королеву или норвежскую принцессу и можно ли простым смертным провести отпуск так же, как они.

Представители монархии Норвегии путешествуют на королевской яхте «KS Norge» по северу страны вдоль архипелага Лофотенских островов, сообщает портал Royal Central. Судно, на борту которого находятся король Харальд V, его супруга королева Соня, дочь, принцесса Марта Луиза, внучки Леа Изадора и Марта Анжелика и другие родственники, в каждом городе, где ему случается пришвартоваться, приветствуют флагами подданные. За кораблем также следуют – на почтительном расстоянии – другие любопытствующие на частных яхтах.

На прошлой неделе таким образом монархи посетили город Тромсе, пришвартовавшись там на несколько дней.

Из Тромсе королевская яхта двинулась к острову Хопен, расположенному в юго-восточной части архипелага Шпицберген, прошла вдоль Лофотенских островов, пришвартовалась в Будё, коммуне, расположенной севернее Полярного круга.

О том, что монархи планируют провести лето в Норвегии, они говорили еще в начале лета. Тогда король Харальд призвал сограждан не отправляться на каникулы за рубеж. Его поддержала супруга. «В Норвегии так много прекрасных мест, — цитирует королеву Соню Royal Central. – Думаю, многие люди узнали об этом в прошлом году, когда большинство были вынуждены провести отпуск внутри своей страны. Думаю, для многих открылись глаза на многочисленные жемчужины, которые у нас есть, нам необыкновенно повезло».

Отдохнуть там же, где проводят отпуск норвежские монархи, европейские путешественники могут, приобретя круизный тур на Лофотенские острова или в Арктику. Так, например, тур на 8 ночей обойдется в 22 тыс. норвежских крон с человека – то есть в 182 тыс. рублей. Билет в Осло, разумеется, не включен.

За эти деньги путешественник получает ночь в Осло, перелет на Лофотены в Будё, где он садится на корабль, «сафари за крабами», «незабываемый» маршрут вдоль северного побережья Норвегии в Берген, где с палубы открываются виды на ледники и скалы, посещение древнего Тронхейма, основанного в 997 году Олафом Святым – и массу впечатлений, доступных и королевским особам, и простым смертным, потому что скалы они увидят одни и те же.

Можно, конечно, и арендовать в Норвегии яхту: за парусную 57-футовую яхту могут попросить 1286 евро в день.

Датская королева Маргрете II, овдовевшая в 2018 году, отдыхает в замке Гростен на полуострове Ютландия, где к ней присоединились сестры – Ее Величество Анна-Мария Датская (супруга экс-короля Греции Константина II) и принцесса Бенедикте.

О том, что королева Маргрете находится именно в Гростенском замке, стало известно в конце июня по чистой случайности. Как сообщал Royal Central, представительницу монархии вместе с сестрами увидели велосипедисты спортивной команды для бывших военных Ride4Rehab, останавливавшиеся в замке. Когда встретить их вышла сама королева с родственницами, они изрядно удивились.

Гростенский замок был построен в XVI веке – поначалу это был охотничий павильон, но после пожара в середине века его вновь отстроили и расширили. Долгое время он принадлежал различным представителям датской аристократии, а в 1935 году перешел в руки государства. После масштабной реконструкции Гростенский замок стал «дачей» монархов Дании.

По соседству с монархами в Гростене есть несколько гостиниц. Номер в отеле типа «Bread&Breakfast» обойдется примерно в 8 тыс. рублей, а тем, кто предпочитает останавливаться хотя бы в трехзвездочных отелях, нужно будет заплатить около 12 тыс. рублей. Отелей класса люкс, обслуживание к которых можно было бы сравнить с королевским, поблизости от летней резиденции датских монархов нет.

Королевская семья Швеции проводит отпуск тоже на родине – король Карл Густав, его супруга королева Сильвия, их невестка принцесса София и другие родственники отдыхают на острове Эланд в Балтийском море, о чем отчитываются в соцсетях. Именно там находится летний замок шведских монархов – Соллиден.

Остров Эланд – популярное направление для летнего отдыха: здесь проводят много времени на природе, устраивают пикники, катаются вдоль берега на велосипедах и любуются балтийскими морскими пейзажами. Снять жилье в курортном месте, однако, недешево: за гостиницу типа «Bed&Breakfast» попросят более 8 тыс. рублей за ночь, трехзвездочная обойдется более чем в 17 тыс., а четырехзвездочная – более 30 тыс. Самый дешевый вариант – пляжные домики по 5 тыс. рублей в сутки.