Визажист Захар Гринов рассказал о неправильном макияже

Модный визажист Захар Гринов работает со знаменитостями, но всегда с интересом разглядывает макияж обычных девушек на улице и мысленно корректирует неправильные брови, стрелки и помады. В беседе с «Газетой.Ru» он объяснил, почему некоторых знаменитостей хочется умыть, зачем девушки в регионах наносят на лицо все, что есть в косметичке, и причем тут Ким Кардашьян.

— Ты рассматриваешь макияж на девушках на улицах?

— Да, и мне кажется, каждый визажист смотрит на макияж тех, с кем пересекается в жизни, и оценивает его. Мне всегда интересно, когда мимо проходит девушка с темными тенями, не растушеванными до конца, и яркими губами. И я думаю, что же тебя подвигло сделать такой макияж утром?

— Ты анализируешь каждый макияж?

— Это очень интересно. Ведь кто-то самовыражается с помощью яркого макияжа, а кто-то просто не умеет краситься. Многие выбирают неподходящие помады или рисуют слишком четкие стрелки. Очень много девушек, которых хочется умыть, перекрасить и рассказать, какие приемы в макияже применять не стоит.

— Как ты считаешь, москвички умеют краситься?

— Ты знаешь, само слово «москвички» тут не очень уместно. Давай назовем их «девушки на улицах Москвы». Однозначного ответа нет – одни умеют и делают это хорошо, другие – не умеют и делают это откровенно плохо. Каждый выражается по-своему и делает так, как он это видит.

— Можешь сказать, чем «грешат» девушки больше всего?

— Брови! Вот не научились наши девушки делать правильный макияж бровей. А я считаю, что брови – это наше все, и как ты их накрасишь, так ты и будешь выглядеть. Брови – это основа образа, а такие, «как у Кары Делевинь», идут только Каре Делевинь. Я считаю, что слишком широкие брови – это немодно и некрасиво.

— А какие брови модные?

— Я сейчас могу показаться странным, особенно для моей профессии, но мне нравятся тонкие брови «из 90-х». Как у Памелы Андерсон и звезд 50-60-х. Кстати, эти брови возвращаются в моду.

— Ты много ездишь по стране, скажи, отличается ли столичный макияж от регионального?

— Региональный макияж кардинально отличается от столичного. В Москве можно встретить девушек с, скажем так, обильным макияжем, но в регионах – это too much.

Мне кажется, что у девушек, которые живут в регионах, все, что есть в косметичке, есть и на лице, как бы это грубо ни звучало. Такое ощущение, что они не знают меры и красятся по принципу «чем больше, тем лучше».

Наверное, они таким образом хотят выделиться и привлечь мужское внимание… Но мне, как мужчине, кажется, что такой макияж, наоборот, отпугивает.

— Какие приемы в макияже выдают жительниц регионов?

— В первую очередь, это очень плотный тональный крем. Второй момент – это цвет лица, контрастирующий с цветом шеи. И обязательно обильный слой пудры поверх тонального крема, как это было популярно в 2006 году. И, конечно, четкие брови, нарисованные жирным карандашом, все оттенки теней на веках и суперогромные ресницы…

— Кстати, о ресницах. Огромные ресницы любят и в столице…

— Мне категорически не нравятся такие ресницы. Несколько лет назад я предложил своей маме нарастить ресницы, но выбрал для нее классический небольшой объем. И все равно могу сказать, что их видно. Потому что нарощенные ресницы всегда бросаются в глаза. Что уж говорить про 3D, 5D и прочие суперобъемы… Это все too much для меня. Бывает, приходит ко мне клиент, хочет макияж. А я смотрю и думаю: какой смысл делать сложный макияж, если его не будет видно за ресницами, которые полностью закрывают веки.

— Многие девушки пытаются с помощью нарощенных ресниц визуально сделать глаза выразительнее, разве это не работает?

— Огромные нарощенные ресницы всегда визуально утяжеляют взгляд. Этот прием часто используют девушки-азиатки, считая, что таким образом визуально увеличат глаза, сделают взгляд более открытым. Но эффект получается полностью противоположный – за обильным слоем приклеенных ресниц глаза кажутся меньше и взгляд утяжеляется. Кстати, тренд на ресницы есть не только в России, но и в Европе, и в Америке. Особенно, огромные ресницы любят темнокожие девушки. Так что это глобальный тренд, от которого, как мне кажется, нужно избавляться. Это искусственно и некрасиво.

— А какие из современных трендов в макияже тебе нравятся?

— Сейчас все блогеры и селебрити продвигают «нюд» и естественный макияж. Но ты же понимаешь, что такое нюд?

— Идеальный тон?

— Именно! А идеальный тон в понимании большинства девушек – это несколько слоев тональных средств, бронзер, тушь, помада… А это уже не нюд, а полноценный макияж. Нюд – это когда ты проснулась, умылась, нанесла увлажняющий крем и видишь в зеркале, как сияет твоя кожа. Максимум можно подчеркнуть ресницы и добавить румян. Это нюд, да. Но по мнению большинства, нюд – это когда ты наносишь на лицо всю ту же косметику, но в бежевых тонах. Которые, к слову, не всем идут.

— Ты сразу видишь «неправильный» макияж?

— Конечно. И в силу профессии думаю про себя: «глаза подведены не так», «коррекция неправильная» и т.д. Кстати, с коррекцией проблемы у многих девушек. Они пытаются сделать контуринг, но забывают его растушевать, и это выглядит неестественно.

— Модой на контуринг мы обязаны Ким Кардашьян?

— Боюсь, что да. Девушки хотят делать жесткий контуринг, как у Ким. Когда я начинал работать визажистом, это было на самом пике моды. Я закупил продуктов для контуринга и экспериментировал: рисовал узкие носы, высветлял лоб, делал точеные скулы…

Получалось круто, но потом, когда ты смотришь и понимаешь, сколько слоев на лице, весь восторг проходит.

Но некоторые визажисты до сих пор это практикуют. Особенно это популярно в Америке – жесткий контуринг и куча средств на лице. Такой макияж хорошо смотрится на сцене. Я периодически делаю грим и макияж актрисам театра, и со сцены он смотрится классно, но для жизни совсем не подходит. Надо подчеркивать свою естественность, а не перерисовывать заново свое лицо.

— В работе со звездами тебе приходилось когда-нибудь указывать им на ошибки в макияже?

— Открыто – нет. Я всегда держу дистанцию в этом смысле. Я могу аккуратно сказать свое мнение звездным клиенткам, с которыми давно работаю, например, «тебе стоит подкорректировать брови».

— А были клиентки, которых ты успешно «перекрасил» – создал новый имидж?

— У меня есть одна клиентка, и до меня ей делали не ужасный, но не профессиональный макияж, который не подчеркивал ее красоту, а скорее наоборот, подчеркивал недостатки. Но мы с ней эту ситуацию исправили. Я уверен, что главная задача макияжа – подчеркивать достоинства, а не перечеркивать их. А есть звезды, которые любят краситься сами. Они любят определенные приемы в макияже и не хотят пробовать ничего другого. Сама решила, сама выбрала, сама накрасила. В этом случае не стоит пытаться переубедить. Можно предложить другой вариант, сказать, мне кажется, вам подойдет вот такой макияж. Но не настаивать. Иногда я говорю так, кто-то прислушивается, кто-то нет.

— Кого из зарубежных звезд тебе хотелось бы перекрасить?

— Чтобы смыть и перекрасить, наверное, нет. Но есть актрисы с нависшим веком, которым визажисты почему-то рисуют слишком «грязный» макияж, который им не подходит. В таких случаях мне хочется сказать визажисту: «Блин, ты же работаешь с известным человеком, зачем ты рисуешь такую дичь?!» С другой стороны, возможно, звезда сама захотела такой макияж. И тогда это совсем другая история. К примеру, Ева Грин. Ее черные смоки выглядят так, как будто она проснулась и накрасилась сама. Но, возможно, так оно и есть и визажист тут не при чем.

— А как ты считаешь, у наших знаменитостей хорошие визажисты?

— Судить сложно. Не всегда дело в визажисте. Выбор клиента для визажиста – закон. И порой визажисты рисуют ровно то, что хочет видеть клиент. Если клиент прислушивается к визажисту, это уже 50% успеха. Не прислушивается – минус 50%. Кто-то просто не готов меняться. Привык пользоваться одной помадой, и неважно, что она совершенно не подходит. Но я могу сказать, нехватка профессиональных визажистов все же ощущается, и не только в России, но и по всему миру. И отчасти поэтому многих знаменитостей хочется все-таки перекрасить.

— Нужно ли краситься мужчинам? Войдет ли когда-нибудь, на твой взгляд, декоративная косметика в обычный обиход мужчин? Например, тональные средства?

— Мне кажется, это дело каждого мужчины. Но я считаю, что мужчинам гораздо более актуален уход. Если мужчина ухаживает за своим лицом, это уже залог успеха. Здоровая ухоженная кожа – это уже красиво. А краситься или нет – дело личное. В Европе и Америке многие мужчины пользуются макияжем, но в России этого пока нет, возможно, когда-нибудь до нас дойдет, но не факт.