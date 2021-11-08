Блогеры показали, какой макияж гипнотизирует мужчин

В TikTok набирает обороты новый тренд: девушки рисуют вокруг глаз четыре белые точки. По их мнению, такой макияж «гипнотизирует» и влюбляет в них окружающих мужчин. Визажисты восторгов не разделяют, считая тренд очередной мимолетной историей. «Газета.Ru» — о том, как создать «гипнотический взгляд» и вызывают ли белые точки любовь с первого взгляда.

Трендсеттером «гипнотического макияжа» стала блогер Мишель Диаз, известная своими советами про любовь, свидания и отношения. В своем видео под названием «Идеи, которыми мы сводим мужчин с ума», Диас утверждает, что ее фокус с белыми точками «заставит любого мужчину влюбиться».

«Для создания «гипнотического макияжа» подойдут маленькие стразы или жемчужинки, которые фиксируются с помощью клея для ресниц. Но чаще всего я использую обычную белую подводку. Поверьте, этот фокус заставит его влюбиться в вас», — говорит Мишель Диас в своем видео.

Повторить «гипнотический макияж очень просто. С помощью жидкой подводки белого цвета аккуратно нанесите четыре точки вокруг глаз: одну во внутреннем уголке, другую во внешнем, одну посередине между веком и бровью, и последнюю – под нижними ресницами.

«Гипнотический тренд» пошел в массы, и вслед за Диас белые карандаши для подводки глаз стали использовать и обычные девушки. По словам TikToker @christy3369_, белые точки «определенно работают». В подписи к видео Кристи рассказывает, что получила «безумное количество комплиментов».

Пользователь @ogeliza пишет, что макияж помог ей привлечь мужское внимание: «Я нарисовала точки, и не шучу, парни, которые подходили ко мне, буквально не могли отвести от меня взгляд. Это мощно!» — пишет она.

Визажисты считают, что белые точки вокруг глаз действительно привлекут внимание, но любовь с первого взгляда не гарантируют.

«Выделяя эти четыре точки, мы действительно получаем эффектный выразительный взгляд. Но имейте в виду, этот макияж обязывает. Идеальный тон, тени, стрелки и огромные накладные ресницы – без этих составляющих белые точки просто потеряются и будут выглядеть нелепо. Но если вам это нравится, то почему бы и нет!», — объясняет свадебный стилист, визажист Марина Фокс.

Визажист также предупреждает, что «это история не повседневная», более того, не всем такой макияж подойдет.

По ее словам, этот прием однозначно не годится для девушек с «падающим» веком. «Внешняя и внутренняя точки визуально сделают взгляд грустным и тяжелым», — объясняет она. Для создания притягательного взгляда Марина Фокс советует использовать более классические приемы в макияже.

«Самый простой способ придать взгляду глубину – это ресницы. Сделать их выразительными легко с помощью туши, но можно пойти дальше – нарастить или использовать накладные ресницы. А вот с тенями – сложнее. Не все умеют их правильно использовать, и порой вместо выразительного взгляда получают «тяжелый», — говорит визажист.

Звездный визажист Захар Гринов считает, что «чарующие точки» скорее сведут с ума девушек-блогеров, нежели мужчин. «Такой макияж действительно способен удивить. Но оказать магическое действие… едва ли», — считает он. По его мнению, привлечь мужское внимание можно куда менее экстравагантным способом.

«Сделайте безупречный макияж, который подчеркнет вашу красоту и индивидуальность, и никакие белые точки не понадобятся», — советует Гринов.