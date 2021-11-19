Туроператоры предупредили россиян об опасностях в Мексике

На популярном курорте Мексики, в городе Тулуме, обострилась криминальная обстановка — виной тому местные бандитские группировки, устроившие разборки между собой. Недавно в одной из придорожных закусочных двое туристов были застрелены и трое ранены. В связи с этим мексиканские власти заявили о формировании отдельного туристического батальона, который будет заниматься охраной гостей страны. Российские туроператоры также советуют с опаской относиться к местным и быть бдительными.

В конце октября в Тулуме — мексиканском ороде, расположенном на побережье Карибского моря, — были застрелены американский тревел-блогер и туристка из Германии. Две недели спустя несколько десятков отдыхающих были вынуждены бежать в укрытие неподалеку от Канкуна (130 км на северо-восток от Тулума), когда 15 вооруженных человек устроили стрельбу днем на пляже. Теперь появилась информация о том, что двое туристов были застрелены и еще трое ранены в Тулуме в придорожной закусочной, сообщает издание New York Post.

«Внимание торговцам Тулума... это было предупреждение», — гласило послание, которое на следующее утро после стрельбы распространили в соцсетях. Авторы угрожали расправой владельцам баров и ресторанов в туристической зоне, если они не будут вновь давать взятки бандам наркоторговцев. Именно в этой зоне туристы, посетившие бар Malquerida, попали под перекрестный огонь.

На территории Ривьеры-Майя, туристической зоны на северо-востоке полуострова Юкатан, где располагаются Канкун и Тулума, орудуют три наркокартеля, которые ведут войну между собой.

Ситуацию под контроль взял президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Он заявил о создании «туристического батальона» из 1,5 тыс. солдат Национальной гвардии для обеспечения безопасности туристов. Они будут размещены в Канкуне и Тулуме, где, по информации властей, действуют в общей сложности около 10 вооруженных группировок, борющихся за господство над наркотрафиком.

По словам Карлоса Хоакина, губернатора штата Кинтана-Роо, где расположены города Тулум и Канкун, сложившаяся ситуация стала «серьезным ударом по развитию и безопасности». В связи с участившимися столкновениями между членами наркокартелей число убийств в регионе выросло со 145 в 2015 году до 628 в 2020 году. Это стало большой проблемой для штата, 75% экономики которого формируется благодаря доходам от индустрии туризма.

«Мексика не делает ничего, чтобы решить эту проблему, — заявил New York Post эксперт по борьбе с наркокартелями в Мексике Роберт Альмонте. — Меня беспокоит, что, будучи туристом, вы не станете мишенью, но можете оказаться за столиком рядом с человеком, которого хотят убить. Так ваш отпуск станет для вас последним».

О нестабильной обстановке в Мексике говорят и эксперты из России. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин призвал соотечественников сохранять бдительность и осторожность в этой стране. «В Мексике надо быть начеку. В одиночку гулять не рекомендуем, ну а в группе достаточно безопасно», — сказал он «Газете.Ru».

Россия возобновила авиасообщение с Мексикой 25 мая 2021 года. 18 ноября «Аэрофлот» запустил регулярные рейсы в Канкун. А с 1 декабря снимаются все ограничения на регулярные и чартерные рейсы в Мексику. За полгода больше 41 тыс. российских туристов посетили страну. Их количество выросло больше чем на 50% по сравнению с прошлым годом, приводит данные посол Мексики в РФ Норма Пенсадо РИА Новости.

Руководитель направления туров в Travelbelka Диля Демиденко подтверждает, что Мексика сейчас является популярным туристическим направлением у россиян. Для въезда не нужен ПЦР-тест или сертификат о прививке, а электронная виза оформляется бесплатно онлайн буквально за пару минут.

Тем не менее упрощенные условия въезда не делают эту страну доступной для всех. Туры в Мексику на одного человека на неделю начинают от 80 тыс.

Прежде, чем отправиться в Мексику, Диля Демиденко советует исследовать форумы и чаты экспатов, находящихся в Мексике, и попытаться оценить обстановку перед покупкой тура. «Мексика всегда имела статус одной из самых опасных стран для самостоятельного туризма, — говорит эксперт. — Там есть целые районы, которые не рекомендуется посещать без сопровождения».

Однако по поводу обострения ситуации в Канкуне эксперту туристической отрасли жалоб от соотечественников не поступало.

В случае непредвиденной ситуации Ирина Авдеева, менеджер турагентства Anex Tour, советует обращаться на горячую линию принимающей компании.

Чтобы избежать неприятностей на отдыхе, Марина Чепнян, эксперт по туризму и основатель агентства «Слетать.ру», советует принять определенные меры предосторожности. Так, не стоит ходить в клубы и бары, в которых собираются только местные жители, и самостоятельно ездить в города. В местах массового скопления людей можно чувствовать себя безопасно — это парки аттракционов, природные парки, экскурсии в сопровождении гидов в больших группах.

«Не стоит ходить по улицам, выставляя свой статус напоказ, не «размахивайте» деньгами, не надевайте дорогие украшения вне территории отеля, а также избегайте прогулок по одиночке», — говорит эксперт, отмечая, что люди в странах Карибского бассейна, в том числе и Мексике, бедны.

Тем не менее многие туристы, которые не один раз были в Мексике признаются, что никогда не сталкивались с «мафиозным беспределом». Это, например, Андрей Понкратов, ведущий телеканала «Моя планета». «У меня пара знакомых гидов в Мексике и они не жалуются на отсутствие групп из России. Слежу за ними в соцсетях и радуюсь всегда, когда вижу наших в том же Тулуме», — рассказал он «Газете.Ru».