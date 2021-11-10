Египетские турагенты рассказали, как изменились туристы из России

С открытием чартерного авиасообщения с Египтом туристической поток из России ожидаемо увеличился. Уже сейчас на побережье Красного моря много наших туристов. «Газета.Ru» пообщалась с местными турагентами и выяснила, как изменились привычки россиян на отдыхе.

Россия и Египет возобновили чартерное авиасообщение, прерванное в 2015 году после теракта на борту самолета «Когалымавиа», следовавшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. По информации ТАСС, первые чартерные рейсы в Египет, вылетевшие в страну 9 ноября, были загружены на 100% — ожидается, что спрос не будет падать до конца года.

С увеличением количества авиаперевозок цены на туры в Египет значительно снизились, что также решает в пользу этой страны при выборе место отдыха у россиян. По оценкам экспертов, стоимость поездки может упасть минимум на 15-20%.

Туристы из России вернулись на курорты Красного моря совсем недавно — регулярные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх начали осуществляться с августа этого года, — но работники туристического бизнеса в Египте уже заметили, что за шесть лет изменились российские гости.

В каком-то смысле — в лучшую сторону. Так, Хани Махмуд, менеджер туристической компании Egyptgid, признается, что россияне стали намного более сдержанными в отношениях с алкоголем. «Раньше российские туристы много выпивали, было большое количество пьяных. Сейчас их нет. Люди стали больше уважать себя», — говорит он «Газете.Ru».

Вместе с этим изменились и запросы россиян. Теперь на отдыхе, по оценкам эксперта, семья готова потратить до $2 тыс. только на развлечения, но за эти деньги люди хотят получить все лучшее. «Раньше они могли не обращать внимание на какие-то минусы, но сейчас все наоборот. Гости из России часто заостряют внимание именно на этом», — говорит Хани Махмуд.

Его слова подтверждает и Ольга Сайкина, организатор индивидуальных и групповых экскурсий в Египте.

В основном проблемы возникают с гостями бюджетных отелей, куда, как правило, заселяется молодежь, поясняет эксперт.

«Я контактирую с менеджерами по работе с гостями в отелях, и когда наши туристы поехали, они были в шоке, потому что некоторые россияне вели себя не очень хорошо. За них было даже стыдно», — признается Сайкина «Газете.Ru».

Эксперт объясняет, что чаще всего проблемы в бюджетных отелях возникают из-за того, что за те деньги, которые были отданы за тур, люди ожидают сервиса высокого уровня. «Но какой там может быть хороший сервис за $70 в сутки», — удивляется Ольга Сайкина.

Организатор туров привела в пример случай, когда ожидания ряда туристов в одном из отелей не соответствовали реальности.

«Дело в том, что туроператор выкупил самые дешевые номера — без балкона, самые простые и по низкой цене. А за сам тур люди платят немаленькие деньги, — объясняет Ольга Сайкина. — Но основная часть средств направлена на авиабилет, а не на проживание, и туристы этого не понимают — думают, что там будут королевские условия, а им дают номер без балкона с видом на помойку. Туристы начинают возмущаться, орать, топать ногами».

Эксперт признает, что такое возмущение можно понять. При этом она уверена: проблема в том, что туристов не информируют об условиях, которые их ожидают.

Недовольство условиями проживания вполне можно компенсировать разнообразными экскурсиями, которые туристы и покупают. Бестселлером в этом году стали исторические экскурсии в Луксор, который находится на месте древних Фив, и Каир, откуда можно добраться до Гизы и увидеть пирамиды фараонов и Большого Сфинкса.

«Я работаю по 20 часов в сутки: бронирую, инструктирую без перерыва на обед, — говорит о загруженности Ольга Сайкина. — Все хотят увидеть пирамиды, и туристов даже не смущает дорога, которая занимает около восьми часов».

Туры, в основном, покупает молодежь: средний возраст путешественников — 20-35 лет.

Их сейчас в стране намного больше, чем взрослых и пожилых туристов. В связи с этим огромную популярность имеют не только экскурсии на дальние расстояния, но и сафари, морские прогулки и дайвинг.

По словам турагента Юлии Сусловой, которая принимает российских туристов в Египте, стоимость экскурсии на целый день на лодке на одного человека начинается от $20, отдельно оплачивается дайвинг — $15, арендовать яхту можно за — $700. Гонки по пустыне на квадроциклах,с заездом в бедуинскую деревню и катание на верблюдах обойдутся в $15. Ну а стоимость поездки из Шарм-эль-Шейха к пирамидам начинается от 60$.

На скупость россиян в Египте не жалуются. «Россияне оставляют чаевые сотрудникам отеля, — говорит Юлия Суслова. — В основном, от $2 до $5, но иногда бывают и очень щедрые $10».