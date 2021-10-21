Непривитым туристам не советуют путешествовать по России

После объявления о нерабочих днях россияне заинтересовались покупкой туров и авиабилетов по стране и за границу. Однако эксперты по туризму предостерегают от поездок. «Газета.Ru» — о том, кому не стоит путешествовать и какие ограничения действуют в популярных регионах.

На период с 30 октября по 7 ноября в России объявили нерабочие дни. После этого спрос на туры и авиабилеты вырос в полтора раза. Об этом свидетельствуют данные аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», поступившие в «Газету.Ru».

Больше всего пассажиров оформили авиабилеты с вылетом в период нерабочих дней в Москву — их доля составила 22%. В Санкт-Петербург на это время намерены улететь 12,8% пассажиров, в Сочи – 7,4%, в Симферополь – 4,4%, а в Минеральные Воды – 4,1%. При этом 87,6% пассажиров планируют путешествие по России, остальные отправятся за рубеж.

Схожие данные о росте интереса к поиску авиабилетов после объявления нерабочих дней накануне приводили и в сервисе Aviasales. «Вчера, 19 ноября пользователи Aviasales на 49% чаще обычного искали билеты. Явный пик среднесуточного количества поисков билетов за последние дни и на вчера приходятся на вылет в конце октября. Его вполне можно трактовать как реакцию на режим нерабочих дней», — сообщали представители платформы РИА «Новости».

В АТОР рост интереса россиян к путешествиям отрицали. «Спрос на отдых в России на ноябрьские праздники снизился практически на треть. Россияне испугались ограничительных мер и стали значительно реже бронировать путешествия по стране, чем ожидалось», — заявляла «Газете.Ru» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Однако ситуация поменялась с тех пор, как 19 октября ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября предложила вице-премьер Татьяна Голикова.

Как рассказала «Газете.Ru» руководитель направления туров в Travelbelka Диля Демиденко цены на путешествия выросли. «Уже за два часа до того, как длинные праздничные дни официально утвердили, туроператоры резко подняли цены на туры», — рассказала она.

Утром 20 октября самый дешевый тур в Сочи на неделю в праздничные даты стоил около 9 тыс. рублей на человека, привела данные Демиденко, а уже вечером самые дешевые варианты начинались от 20 тыс. рублей.

Билеты на самолет возросли в цене в два и более раза. «Например, перелет в обе стороны в Сочи из Москвы с 30 октября по 5 ноября можно было забронировать за 4-5 тыс., сейчас самый дешевый вариант обойдется уже в 11 тыс. руб.», — говорит руководитель направления туров в Travelbelka.

Впрочем, по информации вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрия Барзыкина россияне больше заинтересованы в путешествиях за границу. «Как это обычно бывает с россиянами которые не слушают рекомендаций, активизировались бронирование за рубеж, но пока рано говорить об объемах и резком всплеске», — говорит он.

Рост интереса к путешествиям за границу вице-президент Российского союза туриндустрии связывает с тем, что изначально было объявлено о четырех выходных днях, а теперь их увеличили до девяти. За это время «можно полноценно отдохнуть», поясняет Барзыкин.

Среди популярных направлений эксперт выделил Турцию, Египет, ОАЭ и Доминиканскую Республику.

Наталия Осипова, исполнительный директор Ассоциации «Альянс туристических агентств», также говорит о повышенном интересе к зарубежным турам. «Популярностью пользуются все направления, которые открыты, но у нас их не так много», — говорит она.

По России глава ассоциации призвала путешествовать только в том случае, если есть прививка от коронавирусной инфекции. «Если хочется смотреть, отдыхать, путешествовать, то нужна вакцина. Введенные ограничения четко показывают, что если не вакцинированы, то придется сидеть дома», — сказала Наталия Осипова. Юрий Барзыкин при этом отметил, что в зоне риска могут оказаться и те, кто вакцинирован.

Воздержаться от путешествий по стране в нерабочие дни советовала и вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «Это позволит не усложнять эпидемическую ситуацию, а также не увеличивать нагрузку на медицинскую систему», — объясняла она 20 октября.

Сейчас при путешествиях по стране важно учитывать введение дополнительных ограничений.

Так, в Москве в период нерабочих дней не будут работать непродовольственные магазины (за исключением аптек), закрываются кафе, рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы, кинотеатры, концертные залы, цирки, предприятия сферы бытовых услуг. Стоматологические кабинеты можно будет посетить только для оказания экстренной помощи, а в театры и музеи жалеющие попадут только при предъявлении QR-кода.

В то же время в Сочи и на других курортах Краснодарского края с 30 октября по 7 ноября в рестораны и кафе будут пускать только по QR-коду. При этом правила заселения в отель, вступившие в силу еще 1 августа 2021 года, остаются прежними. Остановиться в гостинице туристы смогут только в том случае, если у них есть сертификат о вакцинации или QR-код для переболевшего в течение последних шести месяцев. Также можно оформить соглашение в письменном виде о том, что турист сделает прививку на курорте в течение трех дней с момента заезда.

В Крыму также ужесточат антикоронавирусные ограничения, о которых говорили ранее. В нерабочие дни рестораны, театры, кино, музеи, спортзалы и салоны красоты будут закрыты. В гостиницы туристам можно будет заселиться только при предъявлении сертификата о вакцинации или QR-кода. Также обсуждается введение экспресс-тестирования при въезде на полуостров.